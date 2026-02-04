सौ फीसदी इलेक्ट्रिक रेल लाइन बना कर भी मीलों पीछे कैसे है भारत! जानिए कितना आगे है चीन

दिसंबर, 2025 में चीन ने ऐसी मैगलेव ट्रेन का सफल परीक्षण किया है, जो महज दो सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। 2009 में ही उसने 394 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली ट्रेन का परीक्षण कर लिया था। 2025 में उसने 450 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन का भी परीक्षण किया है। इसे इसी साल चलाने का प्लान है। 2026 में जब यह चलने लगेगी तो दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन हो जाएगी।