अगर एक वाक्य बोल देते राहुल गांधी तो स्पीकर से मिल सकती थी बोलने की इजाजत!

बकौल अचारी, ‘ऑथेंटिकेट’ करने के लिए राहुल गांधी को बस इतना करना था कि पत्रिका या लेखक से पुष्टि करा लेनी थी और सदन में एक वाक्य कहना था कि वह जो कुछ भी कह रहे हैं, उसकी प्रामाणिकता की गारंटी लेते हैं और उस पर कायम हैं।

Feb 03, 2026

राहुल के बयान पर लोकसभा में मचा हंगामा (Photo-X)

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दो फरवरी को सदन में कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अध्यक्ष (स्पीकर) ओम बिरला ने नियमों का हवाला देकर उन्हें रोक दिया। वैसे तो सदन के भीतर स्पीकर का फैसला अंतिम होता है, लेकिन जहां तक नियम की बात है तो राहुल गांधी के पास अपनी बात रखने का एक विकल्प था। जिस रूल नंबर 349 के तहत स्पीकर ने उन्हें ‘कारवां’ पत्रिका में लिखी बात बोलने से रोकने की व्यवस्था दी, उसी नियम के प्रावधान के तहत राहुल गांधी वह बात बोल सकते थे। लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी अचारी बताते हैं कि अगर राहुल गांधी अपनी बात को ‘ऑथेंटिकेट’ करना था।

बकौल अचारी, ‘ऑथेंटिकेट’ करने के लिए राहुल गांधी को बस इतना करना था कि पत्रिका या लेखक से पुष्टि करा लेनी थी और सदन में एक वाक्य कहना था कि वह जो कुछ भी कह रहे हैं, उसकी प्रामाणिकता की गारंटी लेते हैं और उस पर कायम हैं। ऐसा कह देने से उनका बयान नियम 349 के तहत हो जाता। उन्होंने यह भी कहा कि अगर राहुल गांधी ऐसा कह देते तो उन्हें स्पीकर इजाजत दे सकते थे, क्योंकि पूर्व में ऐसे कई उदाहरण हैं, जब ‘ऑथेंटिकेट’ करने के बाद सांसद को स्पीकर ने बोलने की इजाजत दी है। अचारी एक टीवी चैनल पर बोल रहे थे।

इस सवाल पर कि क्या राहुल गांधी जो कहना चाह रहे थे वह "Business of the House" (जिस काम के लिए सदन बैठा है) के दायरे में आता था? अचारी ने कहा- सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। अभिभाषण में स्वाभाविक रूप से भारत के पड़ोसी देशों से संबंधों का जिक्र होता है। दूर के देशों से रिश्तों की भी चर्चा होती है। ये सब चीजें होती है। तो भारत-चीन संबंध पर भी कुछ न कुछ होगा। इसलिए राहुल जो बात कहना चाह रहे थे, वह ‘बिजनेस ऑफ द हाउस’ के दायरे में आता है।

अभिभाषण में चीन पर क्या था?

राष्ट्रपति द्रौपदी मुरमू ने 28 जनवरी को संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया था। इसमें उन्होंने 56 बिन्दुओं पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई थीं। चीन का कहीं जिक्र नहीं था। अंतराष्ट्रीय संबंधों और भारतीय विदेश नीति का जिक्र तो था, पर इस रूप में कि कैसे भारत विभिन्न वैश्विक मंचों पर अपना दबदबा बढ़ा रहा है और दुनिया के जिन देशों को प्राकृतिक आपदा आदि की स्थिति में मदद की जरूरत होती है, उन्हें तत्काल मदद भेजती है।

26वें पॉइंट्स में राष्ट्रपति ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया था। यह बताते हुए कि भारत किसी से डरे बिना देश की सुरक्षा करता है और ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया ने भारतीय रक्षा बलों की ताकत देखी। उन्होंने कहा कि देश ने अपने संसाधनों के दम पर आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त किए और सरकार ने सख्त संदेश दिया कि भारत पर कोई आतंकी हमला हुआ तो निर्णायक जवाब दिया जाएगा।

रूल 349 क्या है?

रूल 349 में वैसे तो 23 पॉइंट्स हैं, हम यहां हम उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं जो किताब आदि कोट करने से संबंधित हैं। पहले ही पॉइंट में लिखा है- सदस्यगण ऐसी कोई किताब, अखबार या पत्र नहीं पढ़ेंगे जिनका 'बिजनेस ऑफ हाउस' से संबंध नहीं हो।

Hindi News / National News / अगर एक वाक्य बोल देते राहुल गांधी तो स्पीकर से मिल सकती थी बोलने की इजाजत!
