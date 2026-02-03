अगर एक वाक्य बोल देते राहुल गांधी तो स्पीकर से मिल सकती थी बोलने की इजाजत!

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दो फरवरी को सदन में कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अध्यक्ष (स्पीकर) ओम बिरला ने नियमों का हवाला देकर उन्हें रोक दिया। वैसे तो सदन के भीतर स्पीकर का फैसला अंतिम होता है, लेकिन जहां तक नियम की बात है तो राहुल गांधी के पास अपनी बात रखने का एक विकल्प था। जिस रूल नंबर 349 के तहत स्पीकर ने उन्हें ‘कारवां’ पत्रिका में लिखी बात बोलने से रोकने की व्यवस्था दी, उसी नियम के प्रावधान के तहत राहुल गांधी वह बात बोल सकते थे। लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी अचारी बताते हैं कि अगर राहुल गांधी अपनी बात को ‘ऑथेंटिकेट’ करना था।