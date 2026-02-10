IMD Alert: 10 और 11 फरवरी को इन राज्यों में झमाझम बारिश का अलर्ट

Western Disturbance: देश में मौसम करवट ले रहा है। फरवरी का महीना अपने दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है, लेकिन मौसम का नाटक अभी खत्म नहीं हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ( IMD Alert) ने देश के कई हिस्सों में मौसम बदलने (Weather Forecast)की चेतावनी जारी की है। IMD के ताजा बुलेटिन के अनुसार, एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से 10 और 11 फरवरी को पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक मौसम में भारी बदलाव दिखाई देगा ।