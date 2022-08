RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा- जब डरना छोड़ देंगे तब अखंड होगा भारत, हम अहिंसा के पुजारी दुर्बलता के नहीं

RSS प्रमुख मोहन भागवत ने आज कहा कि जब अखंड भारत की बात करते हैं तो लोग डर जाते हैं, और बोलते हैं कि कब होगा? उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें डरना छोड़ना होगा, जब डरना छोड़ देंगे तब भारत अखंड होगा।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार यानी आज स्वतंत्रता दिवस से पहले बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विविधता के प्रबंधन के लिए दुनिया भारत की ओर देख रही है। जब विविधता को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने की बात आती है तो दुनिया भारत की ओर इशारा करती है। दुनिया अंतर्विरोधों से भरी है लेकिन भारत ने इसे संभाल कर रखा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी कई ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं जो हमें कभी नहीं बताई गई और न ही सही तरीके से सिखाई गई। उदाहरण के लिए जिस स्थान पर संस्कृत व्याकरण का जन्म हुआ वह भारत में नहीं है, क्या हमने कभी एक सवाल पूछा क्यों? इसके बाद RSS प्रमुख ने कहा कि यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि हम पहले अपने ज्ञान को भूल गए थे और बाद में विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारी भूमि पर कब्जा कर लिया, जो मुख्य रूप से उत्तर-पश्चिम क्षेत्र से आए हुए थे।

RSS chief Mohan Bhagwat said- India will be united when we stop fearing, we are non-violence priests not of weakness