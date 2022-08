RSS और मोहन भागवत ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगाई तिरंगे की तस्वीर, राष्ट्रीय ध्वज को लेकर कांग्रेस ने की थी संघ की आलोचना

भारत आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'हर घर तिरंगा'अभियान की शुरुआत करते हुए सभी से डीपी में तिरंगे वाली फोटो लगाने की अपील की, लेकिन उसके बाद भी RSS ने डीपी नहीं बदली। इसको लेकर कांग्रेस संघ की आलोचना कर रही थी, लेकिन अब RRS प्रमुख मोहन भागवत ने प्रोफाइल में तिरंगे की तस्वीर लगा ली है।

भारत आजादी के 75 साल पूरे होने की खुशी पर 'आजादी का अमृत महोत्सव' मना रहा है। इसके लिए देशभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी के तहत हर घर तिरंगा मुहिम भी चलाई जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से हर घर में तिरंगा फहराने और सोशल मीडिया पेजों, अकाउंटों पर तिरंगे को डीपी बनाने की अपील की है, जिसके बाद मंत्री, नेता, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री सहित अन्य लोग भी अपने-अपने घर तिरंगा फहरा रहे हैं और उसकी फोटो सोशल मीडिया में शेयर कर रहे हैं। इसके साथ ही वह अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी तिरंगे की तस्वीर वाली फोटो लगा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के अपील के बाद भी RSS व उनके नेताओं ने अपनी डीपी नहीं बदली थी। इसको लेकर कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने बड़ा मुद्दा बनाया और सीधे-सीधे RSS के राष्ट्रवाद पर सवाल किया। इसी विवाद के बीच अब RRS प्रमुख मोहन भागवत ने अपनी डीपी बदते हुए तिरंगे को लगा लिया है। इसके साथ ही RSS ने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तिरंगे की तस्वीर को डीपी में लगा लिया है।

RSS and Mohan Bhagwat put the picture of the tricolor on social media accounts, Congress criticized the Sangh for the national flag