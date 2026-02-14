अब…ब्रिटेन के फाइटर पायलटों को भारत देगा उड़ान का ‘गुरुमंत्र’, खुद ब्रिटेन ने सौंपा जिम्मा

United Kingdom Fighter Pilot Training: दशकों तक जिस रॉयल एयरफोर्स (आरएएफ) की परंपराओं से दुनिया ने बहुत कुछ सीखा, अब उसी के आंगन में भारतीय वायुसेना (आइएएफ) के प्रशिक्षक अपनी महारत का लोहा मनवाएंगे। दिल्ली में आयोजित 19वीं 'इंडिया-यूके एयर स्टाफ टॉक्स' के बाद ऐतिहासिक समझौते पर लगी मुहर के तहत भारतीय वायुसेना के 'क्वालिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर' ब्रिटेन के 'आरएएफ वैली' बेस पर ब्रिटिश पायलटों को फाइटर जेट उड़ाने की ट्रेनिंग देंगे। यह पहला मौका है जब भारतीय उड़ान प्रशिक्षक ब्रिटेन के भविष्य के लड़ाकू पायलटों को फाइटर जेट उड़ाने की बारीकियां सिखाएंगे। वायु सेना और अन्य देशों के बीच सामान्य ट्रेनिंग साझेदारी या एक्सचेंज प्रोग्राम पहले भी रहा है, लेकिन फास्ट-जेट लड़ाकू ट्रेनिंग देने जैसा यह पहला मामला है, खासकर ब्रिटिश पायलटों को सीधे प्रशिक्षित करने वाला।