78 साल बाद बड़ा बदलाव: देश का शासन अब अंग्रेजों के जमाने में बने साउथ ब्लॉक से नहीं…बल्कि ‘सेवा तीर्थ’ से चलेगा

पीएम मोदी ने 'सेवा तीर्थ' और कर्तव्य भवन-1 और 2 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम नया इतिहास बनते देख रहे हैं। साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतें ब्रिटिश सोच की हुकूमत को लागू करने के लिए बनी थीं, वहीं आज सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन जैसे परिसर भारत की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बने हैं। यहां से जो फैसले होंगे, वे किसी महाराजा की सोच को नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की अपेक्षाओं को आगे बढ़ाने का आधार बनेंगे। यह आवश्यक है कि विकसित भारत की कल्पना केवल नीतियों और योजनाओं में ही नहीं, बल्कि हमारे कार्यस्थलों और इमारतों में भी दिखाई दे।