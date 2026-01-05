बदलते युद्ध की चुनौतियों के लिए तैयारी: नसीराबाद में तैयार की गई सेना की नई ‘भैरव फोर्स’

वैश्विक स्तर पर युद्ध के बदलते मायनों और तकनीकी के बढ़ते इस्तेमाल के तहत नई भैरव फोर्स कमांड तैयार किए गए हैं। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी सेना में नवाचार के पक्षधर हैं। सेना भी बदलाव के दशक से गुजर रही है। इसके तहत कमांडो को हाइब्रिड प्रशिक्षण दिया गया है। इन्हें युद्धों और आंतरिक मोर्चे में बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आधुनिक तकनीकी, नए हथियारों, संचार और एआइ तकनीक की विस्तृत ट्रेनिंग दी गई है।