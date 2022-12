अरुणाचल में LAC के पास भारत-चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प, कई जवानों कोई आई चोटें

New Delhi

अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में LAC के पास भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई है, जिसमें दोनों देशों के जवानों को चोंटे आई हैं। हिंसक झड़प की यह घटना 9 दिसंबर की है, जिसके बारे में जानकारी आज आई है।

Indian, Chinese troops clash near LAC in Arunachal on December 9, suffered injuries