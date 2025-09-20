‘परिवारों पर पड़ सकता है असर’: ट्रंप के H-1B वीजा के फैसले पर भारत सरकार की पहली प्रतिक्रिया

रणधीर जायसवाल ने X पर पोस्ट में कहा, भारत सरकार को H-1B वीजा कार्यक्रम पर प्रस्तावित प्रतिबंधों से संबंधित रिपोर्ट्स की जानकारी है। इस उपाय के पूर्ण निहितार्थों का अध्ययन सभी संबंधित पक्षों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें भारतीय उद्योग भी शामिल हैं। उन्होंने भारतीय उद्योग के प्रारंभिक विश्लेषण का जिक्र किया, जो कुछ धारणाओं को स्पष्ट करता है। जायसवाल ने जोर दिया, भारत और अमेरिका दोनों के उद्योगों की नवाचार और रचनात्मकता में रुचि है। कुशल प्रतिभाओं की गतिशीलता ने प्रौद्योगिकी विकास, आर्थिक वृद्धि और धन सृजन में योगदान दिया है। नीति निर्माता पारस्परिक लाभों को ध्यान में रखें। उन्होंने चेताया, इस उपाय के परिवारों के लिए उत्पन्न व्यवधान के रूप में मानवीय परिणाम होने की संभावना है। सरकार को उम्मीद है कि अमेरिकी अधिकारी इन व्यवधानों का उचित समाधान कर सकते हैं।