क्या ग्लोबल वार्मिंग मानसून को कमजोर कर देगी या भारत में पड़ेगा सूखा? IIT खड़गपुर के प्रोफेसर का खुलासा

प्रो. गुप्ता ने कहा कि मानसून पिछले 13 मिलियन वर्ष (1.3 करोड़ साल) से इस भूमि पर मौजूद है। भारत प्रायद्वीप और उत्तर में ऊंची हिमालय पर्वत श्रृंखला की अनोखी भौगोलिक संरचना के कारण यह व्यवस्था बनी हुई है। जब तक यह भू-आकृति बनी रहेगी, मानसून भी बना रहेगा। उन्होंने कहा कि मानसून भारत की आत्मा है। यह पहले भी रहा, अब भी है और भविष्य में भी रहेगा। हालांकि निरंतरता का मतलब स्थिरता नहीं है। पुरापाषाणिक रिकॉर्ड बताते हैं कि मानसून में बड़े उतार-चढ़ाव आते रहे हैं। करीब 4200 साल पहले एशिया के बड़े हिस्से में भयंकर सूखा पड़ा था, जिससे जनसंख्या पलायन हुआ। ये उतार-चढ़ाव प्राकृतिक थे, मानवीय हस्तक्षेप से पहले के।