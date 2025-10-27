चक्रवात ‘मोंथा’ के कारण रेलवे ने 43 ट्रेनें कीं रद्द, यहां देखें पूरी लिस्ट

Indian Railways: चक्रवात 'मोंथा' तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस चक्रवात के कारण कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसको लेकर मौसम विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। चक्रवात मोंथा का भारतीय रेलवे पर भी असर पड़ता नजर आ रहा है। इस चक्रवात के वजह से पूर्वी तट रेलवे ने 43 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। चक्रवात के मंगलवार को आंध्र प्रदेश के तट से गुजरने की संभावना है।