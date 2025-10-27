Patrika LogoSwitch to English

चक्रवात 'मोंथा' के कारण रेलवे ने 43 ट्रेनें कीं रद्द, यहां देखें पूरी लिस्ट

Train Cancellation: चक्रवात 'मोंथा' के मद्देनजर पूर्वी तट रेलवे ने 43 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। चक्रवात के मंगलवार को आंध्र प्रदेश के तट से गुजरने की संभावना है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Oct 27, 2025

Indian Railways

भारतीय रेलवे (फाइल फोटो)

Indian Railways: चक्रवात 'मोंथा' तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस चक्रवात के कारण कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसको लेकर मौसम विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। चक्रवात मोंथा का भारतीय रेलवे पर भी असर पड़ता नजर आ रहा है। इस चक्रवात के वजह से पूर्वी तट रेलवे ने 43 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। चक्रवात के मंगलवार को आंध्र प्रदेश के तट से गुजरने की संभावना है।

रेलवे ने रद्द की 43 ट्रेनें

पूर्वी तट रेलवे ने तटीय आंध्र से चलने वाली या वहाँ से गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है। ये ट्रेनें 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर या 29 अक्टूबर को रवाना होने वाली थीं। रेलवे ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए इन ट्रेनों को रद्द किया गया है।

यहां देखें रद्द ट्रेनों की पूरी लिस्ट

विशाखापत्तनम-किरंदुल एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 18515), जो सोमवार को रवाना होने वाली थी, रद्द कर दी गई है। मंगलवार को रवाना होने वाली किरंदुल एक्सप्रेस-विशाखापत्तनम (18516) भी रद्द कर दी गई है।

विशाखापत्तनम-किरंदुल पैसेंजर (58501) और किरंदुल-विशाखापत्तनम पैसेंजर (58502) को रद्द कर दिया गया है।

ईस्ट कोस्ट रेलवे ने विशाखापत्तनम-कोरापुट पैसेंजर (58538) और विशाखापत्तनम-कोरापुट एक्सप्रेस (18512) और उनकी जोड़ीदार ट्रेनें भी रद्द कर दी हैं।

रद्द की गई ट्रेनों में राजमुंदरी-विशाखापत्तनम मेमू (67285) और उसकी जोड़ीदार ट्रेन, विशाखापत्तनम-काकीनाडा पोर्ट एक्सप्रेस (17268) और उसकी जोड़ीदार ट्रेन, विशाखापत्तनम-तिरुपति (08583) और उसकी जोड़ीदार ट्रेन भी शामिल हैं।

विशाखापत्तनम-गुंटूर डबल डेकर (22875), विशाखापत्तनम-तिरुपति डबल डेकर (22707), विशाखापत्तनम-ब्रह्मपुर (18526) और उनकी जोड़ीदार ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं।

रद्द की गई अन्य ट्रेनें

  • 17243 गुंटूर-रायगड़ा एक्सप्रेस/17244 रायगड़ा-गुंटूर,
  • 67289 विशाखापत्तनम-पलासा/67290 पलासा-विशाखापत्तनम,
  • 67288 विजयनगरम-विशाखापत्तनम/67287 विशाखापत्तनम-विजयनगरम,
  • 58531 ब्रह्मपुर-विशाखापत्तनम पैसेंजर/58532 विशाखापत्तनम-ब्रह्मपुर,
  • 58506 विशाखापत्तनम-गुनुपुर/58505 गुनपुर-विशाखापत्तनम,
  • 17220 विशाखापत्तनम-मछलीपट्टनम एक्सप्रेस,
  • 12727 विशाखापत्तनम-हैदराबाद,
  • 12861 विशाखापत्तनम-महबूबनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस/12862 महबूबनगर-विशाखापत्तनम सुपरफास्ट एक्सप्रेस,
  • 22869 विशाखापत्तनम-चेन्नई सेंट्रल सुपरफास्ट साप्ताहिक/22870-चेन्नई सेंट्रल-विशाखापत्तनम सुपरफास्ट साप्ताहिक,
  • 12739 विशाखापत्तनम-सिकंदराबाद,
  • 20805 विशाखापत्तनम-नई दिल्ली एपी सुपरफास्ट एक्सप्रेस,
  • 20806 नई दिल्ली-विशाखापत्तनम एपी सुपरफास्ट एक्सप्रेस,
  • 22707 विशाखापत्तनम-तिरुपति साप्ताहिक डबल डेकर,
  • 18519 विशाखापत्तनम-मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस/18520 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस-विशाखापत्तनम

भारी बारिश के साथ चलेगी तेज हवाएं

दक्षिण मध्य रेलवे भी चक्रवात के मद्देनजर आंध्र प्रदेश के लिए संचालित कुछ ट्रेनों को रद्द या पुनर्निर्धारित कर सकता है। भीषण चक्रवात 'मोंथा' के मद्देनजर राज्य प्रशासन पहले से ही हाई अलर्ट पर है। चक्रवात के मंगलवार रात काकीनाडा के पास 90-110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और कई जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश के साथ आने की उम्मीद है।
सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे पूरी तरह से साफ निर्देश जारी होने तक घर के अंदर ही रहें।

