यात्रियों के लिए खुशखबरी! रेलवे ने बदला नियम, अब इतने घंटे पहले देख पाएंगे रिजर्वेशन चार्ट

Indian Railways: रेलवे यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे ने ट्रेन टिकट के रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने को लेकर नया आदेश लागू कर दिया है। अब यात्रियों को टिकट का रिजर्वेशन स्टेटस 10 घंटे पहले ही पता चल सकेगा। रेलवे ने पहली बार रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने के समय में बदलाव किया है। सुबह 5:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे के बीच चलने वाली ट्रेनों का पहला रिजर्वेशन चार्ट एक दिन पहले रात 8:00 बजे तैयार कर लिया जाएगा। इससे यात्रियों को अपनी सीट की स्थिति पहले से ही पता चल सकेगी।