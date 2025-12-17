17 दिसंबर 2025,

बुधवार

राष्ट्रीय

यात्रियों के लिए खुशखबरी! रेलवे ने बदला नियम, अब इतने घंटे पहले देख पाएंगे रिजर्वेशन चार्ट

रेलवे का कहना है कि नए नियमों से सभी यात्रियों को राहत मिलेगी, खासकर उन लोगों को जिन्हें लंबी दूरी की यात्रा करनी होती है और जो दूसरे शहरों से ट्रेन पकड़ने आते हैं।

भारत

image

Shaitan Prajapat

Dec 17, 2025

train

फाइल फोटो

Indian Railways: रेलवे यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे ने ट्रेन टिकट के रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने को लेकर नया आदेश लागू कर दिया है। अब यात्रियों को टिकट का रिजर्वेशन स्टेटस 10 घंटे पहले ही पता चल सकेगा। रेलवे ने पहली बार रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने के समय में बदलाव किया है। सुबह 5:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे के बीच चलने वाली ट्रेनों का पहला रिजर्वेशन चार्ट एक दिन पहले रात 8:00 बजे तैयार कर लिया जाएगा। इससे यात्रियों को अपनी सीट की स्थिति पहले से ही पता चल सकेगी।

अब 10 घंटे पहले तैयार होगा चार्ट

दोपहर 2:01 बजे से रात 11:59 बजे तक और रात 12:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक रवाना होने वाली ट्रेनों के लिए पहला रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 10 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले रिजर्वेशन चार्ट केवल 4 घंटे पहले बनाया जाता था। ऐसे में अंतिम समय में यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था।

पहली बार रिजर्वेशन चार्ट के समय में बदलाव

रेलवे का कहना है कि नए नियमों से सभी यात्रियों को राहत मिलेगी, खासकर उन लोगों को जिन्हें लंबी दूरी की यात्रा करनी होती है और जो दूसरे शहरों से ट्रेन पकड़ने आते हैं। सीट की जानकारी पहले मिलने से यात्री समय पर अपनी यात्रा की बेहतर तैयारी कर सकेंगे। रेलवे द्वारा पहली बार रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने के समय में यह बदलाव किया गया है।

यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

आपको बता दें कि रेलवे को काफी समय से यात्रियों की ओर से शिकायतें मिल रही थीं कि चार्ट देर से बनने के कारण वे अपनी यात्रा की सही तरीके से योजना नहीं बना पाते थे। इसी वजह से अब चार्ट तैयार करने के समय में बदलाव किया गया है। कई बार यात्री चार्ट में टिकट कन्फर्म होने की उम्मीद में अंतिम समय तक इंतजार करते रहते थे, लेकिन अब उन्हें इससे राहत मिलेगी।

Hindi News / National News / यात्रियों के लिए खुशखबरी! रेलवे ने बदला नियम, अब इतने घंटे पहले देख पाएंगे रिजर्वेशन चार्ट

