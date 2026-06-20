ओमान के पास तीन भारतीय की मौत पर भड़के शशि थरूर, राजनीति करने पर जताई नाराजगी

यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में ओमान के निकट हुई एक घटना में तीन भारतीय नागरिक नाविकों की मौत हो गई थी। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में इस घटना को अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे पहले भी शशि थरूर ने अमेरिकी प्रतिक्रिया पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि अमेरिकी पक्ष की ओर से जारी बयान में भारतीय नागरिकों की मौत पर न तो संवेदना व्यक्त की गई और न ही किसी प्रकार के खेद या माफी का उल्लेख किया गया।