दुनिया के टॉप-10 अमीरों की लिस्ट में भारत के इस परिवार ने बनाई जगह, देखें पूरी लिस्ट

दुनिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में पहले नंबर पर वॉलमार्ट की मालिक वाल्टन फैमिली है। वाल्टन फैमिली की संपत्ति 513.4 अरब डॉलर है। यह वॉलमार्ट के लगभग 44 प्रतिशत हिस्से को नियंत्रित करता है। दुनिया भर में इसके 10,750 से अधिक स्टोर खुले हुए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी ने 681 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया। कई सदियों से, इस परिवार का कंपनियों के संचालन और विकास पर काफी प्रभाव रहा है।