दुनिया के टॉप-10 अमीरों की लिस्ट में भारत के इस परिवार ने बनाई जगह, देखें पूरी लिस्ट

दुनिया के सबसे अमीर परिवार की लिस्ट में अंबानी फैमिली ने बनाई जगह
Top 10 richest families in the world: ब्लूमबर्ग ने दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें टॉप-10 में भारत से सिर्फ एक ही फैमली का नाम है। रिपोर्ट के मुताबिक 25 परिवारों की कुल संपत्ति अब 2.9 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि पिछले साल की तुलना में 358.7 बिलियन डॉलर अधिक है।
रिपोर्ट के मुताबिक संपत्ति में यह वृद्धि शेयरों की बढ़ती कीमतों, वस्तुओं की बढ़ती मांग और इन परिवारों द्वारा दशकों से अर्जित प्रभाव और अनुभव के कारण है।
विश्व के 10 सबसे अमीर परिवारों की सूची में भारत की एक फैमिली ने जगह बनाई है। अंबानी परिवार लिस्ट में आठवें नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी फैमिली की अनुमानित कुल संपत्ति 105.6 बिलियन डॉलर है।
दुनिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में पहले नंबर पर वॉलमार्ट की मालिक वाल्टन फैमिली है। वाल्टन फैमिली की संपत्ति 513.4 अरब डॉलर है। यह वॉलमार्ट के लगभग 44 प्रतिशत हिस्से को नियंत्रित करता है। दुनिया भर में इसके 10,750 से अधिक स्टोर खुले हुए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी ने 681 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया। कई सदियों से, इस परिवार का कंपनियों के संचालन और विकास पर काफी प्रभाव रहा है।
|रैंक
|परिवार
|संपत्ति
|1
|वाल्टन
|$513.4 B
|2
|अल नाहयान
|$335.9 B
|3
|अल सऊद
|$213.6 B
|4
|अल थानी
|$199.5 B
|5
|हर्मेस
|$184.5 B
|6
|Koch
|$ 150.5 B
|7
|Mars
|$143.4 B
|8
|अंबानी
|$105.6 B
|9
|वेर्दाईमर
|$85.6 B
|10
|थॉमसन
|$82.1 B
वहीं इसके बाद मध्य पूर्व के शाही परिवारों का स्थान आता है , जिसमें संयुक्त अरब अमीरात का शासक अल नाहयान परिवार दूसरे स्थान पर बना हुआ है। वहीं सऊदी अरब के सम्राट, अल सऊद परिवार ने इस बार तीन स्थान की छलांग लगाई है और तीसरे नंबर पर आ गया। 2024 में यह छठे स्थान पर था।
