18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दुनिया के टॉप-10 अमीरों की लिस्ट में भारत के इस परिवार ने बनाई जगह, देखें पूरी लिस्ट

List Of Richest Family: दुनिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में पहले नंबर पर वॉलमार्ट की मालिक वाल्टन फैमिली है। वाल्टन फैमिली की संपत्ति 513.4 अरब डॉलर है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Dec 18, 2025

richest family,richest families in the world,world's richest families,wealthiest family,indian richest family,

दुनिया के सबसे अमीर परिवार की लिस्ट में अंबानी फैमिली ने बनाई जगह (Photo-IANS)

Top 10 richest families in the world: ब्लूमबर्ग ने दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें टॉप-10 में भारत से सिर्फ एक ही फैमली का नाम है। रिपोर्ट के मुताबिक 25 परिवारों की कुल संपत्ति अब 2.9 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि पिछले साल की तुलना में 358.7 बिलियन डॉलर अधिक है।

रिपोर्ट के मुताबिक संपत्ति में यह वृद्धि शेयरों की बढ़ती कीमतों, वस्तुओं की बढ़ती मांग और इन परिवारों द्वारा दशकों से अर्जित प्रभाव और अनुभव के कारण है।

टॉप-10 में महज एक भारतीय परिवार

विश्व के 10 सबसे अमीर परिवारों की सूची में भारत की एक फैमिली ने जगह बनाई है। अंबानी परिवार लिस्ट में आठवें नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी फैमिली की अनुमानित कुल संपत्ति 105.6 बिलियन डॉलर है।

पहले नंबर पर कौन? 

दुनिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में पहले नंबर पर वॉलमार्ट की मालिक वाल्टन फैमिली है। वाल्टन फैमिली की संपत्ति 513.4 अरब डॉलर है। यह वॉलमार्ट के लगभग 44 प्रतिशत हिस्से को नियंत्रित करता है। दुनिया भर में इसके 10,750 से अधिक स्टोर खुले हुए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी ने 681 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया। कई सदियों से, इस परिवार का कंपनियों के संचालन और विकास पर काफी प्रभाव रहा है।

दुनिया के टॉप-10 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट

रैंकपरिवारसंपत्ति
1वाल्टन$513.4 B
2अल नाहयान$335.9 B
3अल सऊद$213.6 B
4अल थानी$199.5 B
5हर्मेस$184.5 B
6Koch$ 150.5 B
7Mars$143.4 B
8अंबानी$105.6 B
9वेर्दाईमर$85.6 B
10 थॉमसन$82.1 B

दूसरे नंबर पर कौन?

वहीं इसके बाद मध्य पूर्व के शाही परिवारों का स्थान आता है , जिसमें संयुक्त अरब अमीरात का शासक अल नाहयान परिवार दूसरे स्थान पर बना हुआ है। वहीं सऊदी अरब के सम्राट, अल सऊद परिवार ने इस बार तीन स्थान की छलांग लगाई है और तीसरे नंबर पर आ गया। 2024 में यह छठे स्थान पर था। 

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Dec 2025 06:32 pm

Hindi News / National News / दुनिया के टॉप-10 अमीरों की लिस्ट में भारत के इस परिवार ने बनाई जगह, देखें पूरी लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.