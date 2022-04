धुआं दिखने के बाद इंडिगो एयरलाइंस के विमान की इरजेंसी लैंडिंग, यात्रियों में घबराहट

महाराष्ट्र के नागपुर से बड़ी खबर सामने आई है। यहां इंडिगो एयरलाइंस के यात्री विमान में अचानक धुआं दिखने के बाद अफरा-तफरी मच गई। तकनीकी खराबी के बीच विमान की आपातकालीन लैंडिंग करवाई गई। इससे यात्रियों में घबराहट का माहौल है। बताया जा रहा है, ये विमान अहदाबाद से लखनऊ जा रहा था।

महाराष्ट्र के नागपुर से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल अहमदाबाद से लखनऊ जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6E 7074 की नागपुर में आपातकालीन लैंडिंग करवाई गई है। इस विमान में धुंआ दिखने के बाद इसे तुरंत नजदीकी एयरपोर्ट पर उतारा गया। जैसे ही विमान में बैठे यात्रियों को इस बात की खबर लगी, वे घबरा गए। हालांकि पायलट ने सूजबूझ दिखाते हुए विमान को नागपुर में सुरक्षित उतार दिया। हालांकि किसी यात्री को चोट लगने की खबर फिलहाल नहीं है और यात्रियों को सुरक्षित टर्मिनल में ले जाया गया है। लेकिन फिर भी तनाव का माहौल बन गया। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के ऊना में सेना के हैलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी की वजह से उसकी आपातकालीन लैंडिंग करवाई गई है।

Indigo Airlines Emergency Landing In Nagpur Due to Some Technical Error