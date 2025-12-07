7 दिसंबर 2025,

रविवार

राष्ट्रीय

IndiGo की रविवार को भी 650 उड़ाने रद्द, बताया इस दिन से परिचालन होगा सामान्य

इंडिगो के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "हाल ही में परिचालन संबंधी व्यवधानों के बाद, एयरलाइन पुष्टि करता है कि हम अपने नेटवर्क में और भी महत्वपूर्ण और निरंतर सुधार कर रहे हैं।”

भारत

image

Ashib Khan

Dec 07, 2025

रविवार को इंडिगो की 650 फ्लाइट्स रद्द

रविवार को इंडिगो की 650 फ्लाइट्स रद्द

इंडिगो ने रविवार को 650 उड़ानें रद्द कर दीं, जिससे देशभर के हवाई अड्डों पर हजारों यात्री फंस गए। सबसे ज्यादा परेशानी दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद में हुई। दरअसल, एयरलाइन रविवार को अपनी 2,300 दैनिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में से 1,650 उड़ानें संचालित कर रही है। पिछले कुछ दिनों से एयरलाइन के शेड्यूल में गड़बड़ी के कारण सैकड़ों उड़ानें रद्द हुई हैं।

इस दिन से परिचालन होगा सामान्य

IndiGo ने बयान जारी कर कहा कि उसे 10 दिसंबर तक परिचालन सामान्य होने की उम्मीद है, जबकि पहले यह समयसीमा 10-15 दिसंबर निर्धारित की गई थी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, एयरलाइन ने शनिवार को छह मेट्रो हवाई अड्डों पर अपने समय पर उड़ान भरने के प्रदर्शन में सुधार देखा।

इंडिगो के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "हाल ही में परिचालन संबंधी व्यवधानों के बाद, एयरलाइन पुष्टि करता है कि हम अपने नेटवर्क में और भी महत्वपूर्ण और निरंतर सुधार कर रहे हैं।”

दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी

वहीं दिल्ली एयरपोर्ट ने इंडिगो की उड़ान परिचालन में जारी व्यवधान के बीच रविवार को एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें यात्रियों को आगाह किया गया कि "इंडिगो की उड़ानों में अभी भी देरी हो सकती है।"

एडवाइजरी में यात्रियों से आग्रह किया कि वे असुविधा से बचने के लिए यात्रा पर निकलने से पहले एयरलाइन के साथ अपनी नवीनतम उड़ान की स्थिति की पुष्टि कर लें, साथ ही कहा कि उनकी टीमें सभी हितधारकों के साथ समन्वय कर रही हैं ताकि देरी को कम किया जा सके और एक सुचारू यात्रा अनुभव सुनिश्चित किया जा सके।

डीजीसीए का मिला नोटिस

इस बीच, इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने घोषणा की है कि उसने स्थिति पर नजर रखने के लिए एक संकट प्रबंधन समूह का गठन किया है। बता दें कि इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स और सीओओ तथा जवाबदेह प्रबंधक पोरक्वेरस को शनिवार को डीजीसीए का नोटिस मिला, जिसमें उड़ानों में भारी व्यवधान के बारे में 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

इंडिगो यात्रियों के लिए बड़ा फैसला; एयरलाइन को रिफंड करने के निर्देश दिए, समयसीमा भी कर दी तय
राष्ट्रीय
एयरलाइन को रिफंड करने के दिए निर्देश

