IndiGo की रविवार को भी 650 उड़ाने रद्द, बताया इस दिन से परिचालन होगा सामान्य

इस बीच, इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने घोषणा की है कि उसने स्थिति पर नजर रखने के लिए एक संकट प्रबंधन समूह का गठन किया है। बता दें कि इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स और सीओओ तथा जवाबदेह प्रबंधक पोरक्वेरस को शनिवार को डीजीसीए का नोटिस मिला, जिसमें उड़ानों में भारी व्यवधान के बारे में 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है।