इंडिगो यात्रियों के लिए बड़ा फैसला; एयरलाइन को रिफंड करने के निर्देश दिए, समयसीमा भी कर दी तय

Indigo Flight Cancellation: देशभर में इंडिगो एयरलाइन के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देशभर में इंडिगो एयरलाइन की हजार से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई हैं। इस दौरान यात्रियों को उनकी फ्लाइट के बारे में कोई जानकारी भी नहीं मिल रही है। इस बीच स्थिति को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने इंडिगो एयरलाइन को प्रभावित यात्रियों के पैसे वापस करने का निर्देश दिया है। साथ ही यात्रा योजनाओं के पुनर्निर्धारण पर कोई भी शुल्क न लगाने के भी निर्देश दिए हैं। उड्डयन मंत्रालय ने एक प्रेस नोट जारी कर रिफंड की समयसीमा रविवार, रात 8 बजे तक की दी है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि मंत्रालय एयरलाइन के साथ बातचीत कर रहा है और यात्रियों की मदद के लिए समाधान पर काम कर रहा है।