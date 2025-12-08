इंडिगो के CEO ने दिया ऐसा जवाब, भड़क उठे लोग… DGCA ने जारी किया था ‘कारण बताओ नोटिस’

IndiGo Crisis: अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए पिछले कई दिनों से लोग एयरपोर्ट पर इंतजार में बैठे हैं या फिर चक्कर काट रहे हैं। सुबह से शाम हो जा रही है, लेकिन फ्लाइट का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हेल्पलाइन नंबर पर कॉल लगा-लगा के लोग थक चुके हैं। टिकट काउंटर पर इंडिगो के स्टाफ से जवाब मांग रहे हैं। लेकिन इंडिगो के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। पानी जब सर से ऊपर निकल गया तब जाकर DGCA ने इंडिगो के CEO को कारण बताओ नोटिस' थमा दिया। लेकिन जब इसका जवाब इंडिगो के CEO की तरफ से आया, तो लोग आग बबूला हो गए।