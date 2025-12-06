6 दिसंबर 2025,

राष्ट्रीय

IndiGo को मिला 24 घंटे का अल्टीमेटम, DGCA ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

IndiGo Crisis: उड़ान में देरी और रद्दीकरण पर भारत के विमानन नियामक डीजीसीए (DGCA) ने इंडिगो एयरलाइन के CEO को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Dec 06, 2025

IndiGo Crisis Latest Update

इंडिगो संकट: DGCA ने इंडिगो CEO को दिया नोटिस। उड़ान देरी और रद्दीकरण पर 24 घंटे में जवाब मांगा (इमेज सोर्स: पत्रिका डॉट कॉम)

IndiGo Crisis Latest Update: इंडिगो के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। उड़ानों में देरी और लगातार कैंसिलेशन से परेशान यात्रियों की शिकायतों ने आखिर DGCA को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। एविएशन सेक्टर के रेगुलेटर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने इंडिगो एयरलाइन के CEO पीटर एल्बर्स को कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। इसके लिए सिर्फ 24 घंटे का समय दिया गया है। इन 24 घंटों में अगर इंडिगो अपना बचाव ठीक से नहीं कर पाया, तो उस पर भारी-भरकम वित्तीय जुर्माना लग सकता है। यानि अब इंडिगो एयरलाइन (IndiGo Airline) को हर चूक का हिसाब देना ही होगा।

