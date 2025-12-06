IndiGo को मिला 24 घंटे का अल्टीमेटम, DGCA ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

IndiGo Crisis Latest Update: इंडिगो के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। उड़ानों में देरी और लगातार कैंसिलेशन से परेशान यात्रियों की शिकायतों ने आखिर DGCA को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। एविएशन सेक्टर के रेगुलेटर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने इंडिगो एयरलाइन के CEO पीटर एल्बर्स को कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। इसके लिए सिर्फ 24 घंटे का समय दिया गया है। इन 24 घंटों में अगर इंडिगो अपना बचाव ठीक से नहीं कर पाया, तो उस पर भारी-भरकम वित्तीय जुर्माना लग सकता है। यानि अब इंडिगो एयरलाइन (IndiGo Airline) को हर चूक का हिसाब देना ही होगा।