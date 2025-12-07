यात्रियों का दर्द: बैठे-बैठे सुबह से हो गई शाम; इंडिगो संकट के बीच इस एयरलाइन ने बढ़ाया मदद का हाथ

इंडिगो संकट: यात्रियों का दर्द (इमेज सोर्स: पत्रिका डॉट कॉम और आईएएनएस)
IndiGo Crisis Latest Update: देशभर के कई एयरपोर्ट पर यात्री फंसे हुए हैं। अत्यधिक लेटलतीफी के कारण अब उनका सब्र टूट रहा है। शनिवार को लखनऊ एयरपोर्ट पर कुछ यात्री आपस में भिड़ गए। एक-दूसरे को जमीन पर गिरा-गिराकर पीटना शुरू कर दिया। आनन-फानन में बीच बचाव के लिए सीआईएसएफ कर्मियों को आना पड़ा।
वहीं मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिगो के यात्री एयरलाइन स्टाफ से ‘तूतू-मैमै’ करने लगे। फिर भी इसका अब तक कोई समाधान नहीं निकला। हालांकि इस बीच खबर आई है कि DGCA ने इंडिगो के CEO को उड़ान में देरी और रद्दीकरण पर 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। इसके लिए DGCA ने सख्त रुख अपनाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है।
हताश और परेशान यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। एयर इंडिया ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि फंसे हुए लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेंगे। इसके लिए एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के सभी फ्लाइट्स में ज्यादा से ज्यादा सीटें उपलब्ध करा रहे हैं। दोनों एयरलाइनें यह भी सुनिश्चित कर रही हैं कि यात्री और उनका बैगेज जल्द से जल्द उनके गंतव्य तक पहुंच जाएं। कुछ खास रूट्स पर अतिरिक्त फ्लाइट्स भी चलाई जा रही हैं।
एयर इंडिया ग्रुप अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर (एयर इंडिया-एयर इंडिया एक्सप्रेस) स्टूडेंट्स, सीनियर सिटिजन्स, आर्म्ड फोर्सेस के सदस्य और उनके डिपेंडेंट्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट और फायदे देते हैं। इससे योग्य यात्री पहले से तय इकॉनमी-क्लास किराए से भी कम कीमत पर टिकट बुक कर सकते हैं और अच्छी बचत कर सकते हैं।
एयर इंडिया ने आगे बताया है कि 4 दिसंबर से घरेलू नॉन-स्टॉप उड़ानों के इकोनॉमी किराए पर एक तय सीमा लगा दी गई है, ताकि ऑटोमेटेड सिस्टम की वजह से टिकटों के दाम अचानक न बढ़ें। एयर इंडिया और दूसरी एयरलाइंस 6 दिसंबर को सरकार द्वारा जारी नए किराया नियमों को लागू करने की तैयारी भी कर रही हैं।
यात्रियों की सुविधा के लिए एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने टिकट बदलने और कैंसिल करने के नियमों में बड़ी राहत दी है। जिन लोगों ने 4 दिसंबर तक किसी भी एयरलाइन से 15 दिसंबर तक की यात्रा के लिए टिकट बुक कर ली थी, वे बिना रीशेड्यूलिंग फीस दिए अपनी तारीख बदल सकते हैं। चाहें तो बिना कैंसिलेशन चार्ज के पूरा रिफंड भी ले सकते हैं। यह छूट केवल एक बार मिलेगी और 8 दिसंबर तक किए गए बदलाव या कैंसिलेशन पर ही लागू होगी। तारीख बदलने पर अगर किराया ज्यादा है तो सिर्फ किराए का अंतर देना होगा। साथ ही, बढ़ती कॉल्स को संभालने के लिए एयर इंडिया ने अपने हेल्प सेंटर में अतिरिक्त स्टाफ भी तैनात कर दिया है।
बता दें एयर इंडिया ग्रुप से पहले यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने मदद का हाथ बढ़ाया। इसके लिए इंडियन रेलवे ने कुल 34 स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कही, ताकि फंसे हुए लोग अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। इस बीच अब खबर आ रही है कि यह संख्या बढाकर 84 हो गई है। अब पूरे देश भर में 84 स्पेशल ट्रेन पटरियों पर तेजी से दौड़ेंगी।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग