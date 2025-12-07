यात्रियों का दर्द: बैठे-बैठे सुबह से हो गई शाम; इंडिगो संकट के बीच इस एयरलाइन ने बढ़ाया मदद का हाथ

यात्रियों की सुविधा के लिए एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने टिकट बदलने और कैंसिल करने के नियमों में बड़ी राहत दी है। जिन लोगों ने 4 दिसंबर तक किसी भी एयरलाइन से 15 दिसंबर तक की यात्रा के लिए टिकट बुक कर ली थी, वे बिना रीशेड्यूलिंग फीस दिए अपनी तारीख बदल सकते हैं। चाहें तो बिना कैंसिलेशन चार्ज के पूरा रिफंड भी ले सकते हैं। यह छूट केवल एक बार मिलेगी और 8 दिसंबर तक किए गए बदलाव या कैंसिलेशन पर ही लागू होगी। तारीख बदलने पर अगर किराया ज्यादा है तो सिर्फ किराए का अंतर देना होगा। साथ ही, बढ़ती कॉल्स को संभालने के लिए एयर इंडिया ने अपने हेल्प सेंटर में अतिरिक्त स्टाफ भी तैनात कर दिया है।