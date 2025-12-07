7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

यात्रियों का दर्द: बैठे-बैठे सुबह से हो गई शाम; इंडिगो संकट के बीच इस एयरलाइन ने बढ़ाया मदद का हाथ

IndiGo Crisis: इंडिगो संकट के बीच यात्रियों के लिए एक गुड न्यूज सामने आई है। एयर इंडिया ग्रुप ने एयरपोर्ट पर फंसे सभी यात्रियों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। एयर इंडिया की तरफ से कहा गया है कि… जानिए क्या है ताजा अपडेट?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Dec 07, 2025

IndiGo Crisis Latest Update (1)

इंडिगो संकट: यात्रियों का दर्द (इमेज सोर्स: पत्रिका डॉट कॉम और आईएएनएस)

IndiGo Crisis Latest Update: देशभर के कई एयरपोर्ट पर यात्री फंसे हुए हैं। अत्यधिक लेटलतीफी के कारण अब उनका सब्र टूट रहा है। शनिवार को लखनऊ एयरपोर्ट पर कुछ यात्री आपस में भिड़ गए। एक-दूसरे को जमीन पर गिरा-गिराकर पीटना शुरू कर दिया। आनन-फानन में बीच बचाव के लिए सीआईएसएफ कर्मियों को आना पड़ा।

वहीं मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिगो के यात्री एयरलाइन स्टाफ से ‘तूतू-मैमै’ करने लगे। फिर भी इसका अब तक कोई समाधान नहीं निकला। हालांकि इस बीच खबर आई है कि DGCA ने इंडिगो के CEO को उड़ान में देरी और रद्दीकरण पर 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। इसके लिए DGCA ने सख्त रुख अपनाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है।

हताश और परेशान यात्रियों के लिए किसने बढ़ाया मदद का हाथ?

हताश और परेशान यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। एयर इंडिया ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि फंसे हुए लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेंगे। इसके लिए एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के सभी फ्लाइट्स में ज्यादा से ज्यादा सीटें उपलब्ध करा रहे हैं। दोनों एयरलाइनें यह भी सुनिश्चित कर रही हैं कि यात्री और उनका बैगेज जल्द से जल्द उनके गंतव्य तक पहुंच जाएं। कुछ खास रूट्स पर अतिरिक्त फ्लाइट्स भी चलाई जा रही हैं।

स्पेशल डिस्काउंट और फायदे

एयर इंडिया ग्रुप अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर (एयर इंडिया-एयर इंडिया एक्सप्रेस) स्टूडेंट्स, सीनियर सिटिजन्स, आर्म्ड फोर्सेस के सदस्य और उनके डिपेंडेंट्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट और फायदे देते हैं। इससे योग्य यात्री पहले से तय इकॉनमी-क्लास किराए से भी कम कीमत पर टिकट बुक कर सकते हैं और अच्छी बचत कर सकते हैं।

कैंसिलेशन चार्ज के पुरा रिफंड

एयर इंडिया ने आगे बताया है कि 4 दिसंबर से घरेलू नॉन-स्टॉप उड़ानों के इकोनॉमी किराए पर एक तय सीमा लगा दी गई है, ताकि ऑटोमेटेड सिस्टम की वजह से टिकटों के दाम अचानक न बढ़ें। एयर इंडिया और दूसरी एयरलाइंस 6 दिसंबर को सरकार द्वारा जारी नए किराया नियमों को लागू करने की तैयारी भी कर रही हैं।

यात्रियों की सुविधा के लिए एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने टिकट बदलने और कैंसिल करने के नियमों में बड़ी राहत दी है। जिन लोगों ने 4 दिसंबर तक किसी भी एयरलाइन से 15 दिसंबर तक की यात्रा के लिए टिकट बुक कर ली थी, वे बिना रीशेड्यूलिंग फीस दिए अपनी तारीख बदल सकते हैं। चाहें तो बिना कैंसिलेशन चार्ज के पूरा रिफंड भी ले सकते हैं। यह छूट केवल एक बार मिलेगी और 8 दिसंबर तक किए गए बदलाव या कैंसिलेशन पर ही लागू होगी। तारीख बदलने पर अगर किराया ज्यादा है तो सिर्फ किराए का अंतर देना होगा। साथ ही, बढ़ती कॉल्स को संभालने के लिए एयर इंडिया ने अपने हेल्प सेंटर में अतिरिक्त स्टाफ भी तैनात कर दिया है।

भारतीय रेलवे ने भी बढ़ाया मदद का हाथ

बता दें एयर इंडिया ग्रुप से पहले यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने मदद का हाथ बढ़ाया। इसके लिए इंडियन रेलवे ने कुल 34 स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कही, ताकि फंसे हुए लोग अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। इस बीच अब खबर आ रही है कि यह संख्या बढाकर 84 हो गई है। अब पूरे देश भर में 84 स्पेशल ट्रेन पटरियों पर तेजी से दौड़ेंगी।

ये भी पढ़ें

IndiGo Crisis: उड़ानों पर मार-यात्री बेहाल, मनमाना किराया वसूली; देशभर के इन हवाई अड्डों पर मची अफरा-तफरी
राष्ट्रीय
IndiGo Crisis

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

एयर इंडिया

IndiGo

Updated on:

07 Dec 2025 05:47 am

Published on:

07 Dec 2025 02:16 am

Hindi News / National News / यात्रियों का दर्द: बैठे-बैठे सुबह से हो गई शाम; इंडिगो संकट के बीच इस एयरलाइन ने बढ़ाया मदद का हाथ

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.