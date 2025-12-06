IndiGo Crisis: उड़ानों पर मार-यात्री बेहाल, मनमाना किराया वसूली; देशभर के इन हवाई अड्डों पर मची अफरा-तफरी

इंडिगो के परिचालन में आई बाधा ने कोलकाता-जयपुर मार्ग समेत अन्य उड़ानों को बाधित कर दिया है, जिससे क्रिसमस और न्यू ईयर की अग्रिम बुकिंग कराने वाले यात्री संकट में हैं। अन्य एयरलाइंस मनमाना किराया वसूल रही हैं, जिससे कोलकाता से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु का किराया दोगुना से अधिक हो गया है। कोलकाता-दिल्ली किराया 70000 से अधिक पहुंचा। शनिवार की सभी टिकटें सोल्ड आउट हो गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर 3 तारीख से शुक्रवार दोपहर तक इंडिगो के 92 विमान रद्द हुए है।