“सिस्टर, मेरी बेटी को सेनेटरी पैड चाहिए…” गुस्साए पिता ने Indigo स्टाफ से की मांग, वीडियो वायरल

कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस पूरे संकट को मोदी सरकार की नीतियों से जोड़ते हुए तीखा हमला बोला। शुक्रवार को X पर पोस्ट करते हुए राहुल ने लिखा “इंडिगो का यह संकट इस सरकार के एकाधिकार मॉडल की कीमत है। एक बार फिर आम भारतीय ही कीमत चुका रहा है – देरी, रद्दीकरण और बेबसी के रूप में। भारत को हर क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा चाहिए, मैच-फिक्सिंग वाले एकाधिकार नहीं।” राहुल का इशारा साफ है कि सरकार ने कुछ चुनिंदा कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए बाजार में एकाधिकार को बढ़ावा दिया, जिसका खामियाजा अब आम यात्री भुगत रहे हैं।