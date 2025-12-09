9 दिसंबर 2025,

राष्ट्रीय

IndiGo का दावा: 90% फ्लाइट ऑन-टाइम…, क्या सचमुच सब ठीक हो गया है?

IndiGo Update: एयरलाइन इंडिगो ने दावा किया है कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है। स्थिति सामान्य हो रही है। 1800 से अधिक फ्लाइट्स उड़ान भरने को तैयार है। 90% फ्लाइट ऑन-टाइम है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Dec 09, 2025

IndiGo claims

इंडिगो के प्रवक्ता का दावा: 90% फ्लाइट ऑन-टाइम (इमेज सोर्स: पत्रिका डॉट कॉम)

IndiGo Latest Update: इंडिगो की एक के बाद एक फ्लाइट डिले… कैंसिल… यात्रियों का गुस्सा… एयरपोर्ट पर आपस में मारपीट। ये सब कुछ पिछले एक हफ्ते में देखने को मिला है। इस बीच GDCA ने इंडिगो (IndiGO) के सीईओ को ‘कारण बताओ नोटिस’ भी जारी किया। जवाब आया भी तो कुछ खास नहीं। बल्कि जांच का हवाला देकर IndiGo के सीईओ ने और ज्यादा समय मांग लिया। अब देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने एक और दावा (IndiGo Claims) किया है।

इंडिगो का दावा (IndiGo Claims)

इंडिगो के प्रवक्ता ने बताया, रविवार को 1650 उड़ानें संचालित हुईं, जबकि सोमवार को यह आकड़ा बढ़कर 1800 हो गया। इंडिगो का संचालन अब लगभग पूरी तरह सामान्य हो चुका है। सभी शहर फिर से आपस में जुड़ गए हैं।

1.फ्लाइट का ऑन-टाइम परफॉर्मेंस 90% तक पहुंच गया है।
2.अब नई फ्लाइट्स कैंसिल नहीं होंगी।
3.827 करोड़ रुपए पहले ही पैसा वापस लोगों को लौटा चुके हैं।
4.बचा हुआ रिफंड 15 दिसंबर तक पूरा कर दिया जाएगा।
5.फंसे हुए यात्रियों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है।
6.उनके रहने के लिए 9,500 से ज्यादा होटल रूम बुक किए।
7.10,000 कैब-बसें की वयवस्था की।
8.4,500+ गुम हुए बैग वापस पहुंचाए (बाकि बचे हुए लोगों के सामान 36 घंटे में दे दिए जाएंगे)
9.रोज 2 लाख से ज्यादा लोगों को कॉल, मैसेज और मेल से मदद दी।

इंडिगो ने यात्रियों से किया अनुरोध

इस बीच इंडिगो ने यात्रियों से अपील भी की है। इंडिगो का कहना है कि घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट की अपडेट जरूर चेक कर लें। अगर कोई यात्री रिफंड चाहता है, तो वह आसानी से कस्टमर केयर से संपर्क करके अपना पैसा वापस ले सकता है।

कंपनी ने यह भी बताया कि उसकी सभी उड़ानें पायलटों के काम के घंटे और सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए चलाई जा रही हैं। साथ ही, इंडिगो ने कहा कि वह डीजीसीए के साथ पूरा सहयोग कर रही है।

