IndiGo का दावा: 90% फ्लाइट ऑन-टाइम…, क्या सचमुच सब ठीक हो गया है?

IndiGo Latest Update: इंडिगो की एक के बाद एक फ्लाइट डिले… कैंसिल… यात्रियों का गुस्सा… एयरपोर्ट पर आपस में मारपीट। ये सब कुछ पिछले एक हफ्ते में देखने को मिला है। इस बीच GDCA ने इंडिगो (IndiGO) के सीईओ को ‘कारण बताओ नोटिस’ भी जारी किया। जवाब आया भी तो कुछ खास नहीं। बल्कि जांच का हवाला देकर IndiGo के सीईओ ने और ज्यादा समय मांग लिया। अब देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने एक और दावा (IndiGo Claims) किया है।