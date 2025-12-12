Indigo Crisis: इंडिगो मामले में DGCA का अब तक सबसे बड़ा एक्शन, अपने 4 अधिकारियों को नौकरी से निकाला

इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट्स में बढ़ती परेशानी के बीच डीजीसीए ने यह कार्रवाई की है। खराब प्लानिंग और कड़े सुरक्षा नियमों को पूरा न कर पाने की वजह से इंडिगो ने इस महीने हजारों फ्लाइटें कैंसिल कर दी हैं। जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।