IndiGo flight cancellation: फ्लाइट रद्द होने पर क्या मिल सकता है मुआवजा? जानें यात्रियों के अधिकार

यदि एयरलाइन यात्रियों को उड़ान रद्द होने की जानकारी कम से कम 24 घंटे पहले नहीं देती, या फिर उसी टिकट नंबर पर बुक की गई कनेक्टिंग फ्लाइट छूट जाती है, तो ऐसी स्थिति में एयरलाइन पर यह ज़िम्मेदारी होती है कि वह यात्रियों को पूरा रिफंड दे, साथ में वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था करे या उसके बदले उचित मुआवज़ा प्रदान करे।