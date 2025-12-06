Indigo Crisis: केंद्र ने घरेलू उड़ानों का तय किया किराया, यहां देखें पूरी डिटेल

इंडिगो एयरलाइंस के परिचालन संकट के बीच केंद्र सरकार ने घरेलू उड़ानों पर किराए की अधिकतम सीमा (फेयर कैप) लागू कर दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शनिवार को यह फैसला लिया, जिससे यात्रियों को मनमाने किरायों से राहत मिलेगी। इंडिगो की तकनीकी खराबी और उड़ानों के रद्द होने से मांग बढ़ी थी, जिसका फायदा उठाकर कुछ एयरलाइंस ने टिकटों की कीमतें बढ़ा दी थीं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह कदम सार्वजनिक हित में है और अवसरवादी मूल्य वृद्धि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।