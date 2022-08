स्मोक अलर्ट के बाद इंडिगो फ्लाइट की कोलकाता एयरपोर्ट पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग

दिल्ली से कोलकाता जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट की रविवार को कोलकाता एयरपोर्ट पर इमरजेसी लैंडिंग करानी पड़ी। फ्लाइट के पायलटों ने कोलकाता ATC को कार्गो होल्ड एरिया में धुएं का पता चलने के बाद लैंडिंग कराई। बाद में पता चला कि ये अलार्म गलती से बजा था।

देश में एक के बाद एक फ्लाइट में आ रही तकनीकी खराबी और इमरजेंसी लैंडिंग की खबरें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसे लेकर हवाई यात्रा कर रहे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे है। इसी बीच एक खबर आई है की इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। ये लैंडिंग विमान के कारगों में स्मोक अलर्ट के बाद कराई गई। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया और विमान की जांच की गई।

