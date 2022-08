शख्स के मोबाइल पर गर्लफ्रेंड ने भेजा संदिग्ध मैसेज, 6 घंटे लेट हुई इंडिगो की फ्लाइट, जाने क्या है पूरा मामला

एक महिला यात्री ने विमान में सवार एक व्यक्ति के मोबाइल फोन पर एक मैसेज देखा, उसे यह मैसेज संदिग्ध लगा और उसने केबिन क्रू को इसकी जानकारी दी। क्रू ने हवाई एयर कंट्रोलर को इसकी सूचना दी, जिसके बाद उड़ान भरने के लिए तैयार विमान को रोकना पड़ा।

मंगलुरु से मुंबई जाने वाला एक विमान रविवार को छह घंटे की देरी से चली। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस विमान से जाने वाली एक महिला यात्री ने उसके साथ ही यात्रा कर रहे एक शख्स के मोबाइल फोन पर संदिग्ध संदेश आने के बारे में एयरपोर्ट अथॉरिटी को सूचना दी। पुलिस ने कहा कि महिला द्वारा दी गई सूचना के बाद सभी यात्रियों को विमाम से उतारा गया और फिर से सारी चेकिंग की गई। इस कारण रविवार की शाम को इंडिगो की फ्लाइट ने देरी से उड़ान भरी।

Mumbai-bound Indigo flight delayed for 6 hours over `suspicious` message on passenger`s phone