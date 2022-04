इंडोनेशिया ने आज से बंद किया पाम ऑयल का निर्यात, भारत में शैंपू, बिस्किट समेत कई चीजों के बढ़ेंगे दाम

महंगाई के इस दौर पर आम आदमी की जेब पर एक और बड़ा बोझ बढ़ने वाला है। दरअसल इंडोनेशिया आज यानी 28 अप्रैल से पाम ऑयल का निर्यात बंद कर रहा है। इंडोनेशिया के इस कदम का भारत पर काफी असर पड़ने वाला है। क्योंकि देश में कई कंपनियों अपने उत्पादों में पाम ऑयल का इस्तेमाल करती है। ऐसे में रोजमर्रा की कई चीजों महंगी होने वाली हैं।

आम आदमी को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगने वाला है। इंडोनेशिया आज यानी 28 अप्रैल से खाद्य तेलों का निर्यात बंद कर दिया है। खास बात यह है कि इसका असर भारत समेत कई देशों पर देखा जा सकता है। खास तौर पर भारतीयों के लिए ये खबर और ज्यादा परेशान करने वाली हो सकती है क्योंकि देश में खाने के तेल तो महंगे होंगे ही साथ ही रोजमर्रा की कई चीजें और महंगी होने वाली हैं। यानी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। दरअसल देश की कई कंपनियों अपने उत्पादों में पाम ऑयल का इस्तेमाल करती है। ऐसे में निर्यात बंद होने के बाद इनके दामों में खासा उछाल आने की उम्मीद जताई जा रही है।

Indonesia Ban Palm Oil Export From Today Many Products Price Increased In India