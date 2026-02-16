Bengal politics: जब कोलकाता की गलियों में गरजी बूंदकें, ऑपरेशन स्टेपलचेज में चुन चुनकर मारे गए नक्सली

इस घटना के बाद जमींदारों ने सरकार व शासन पर दवाब बनाया। 25 मई 1967 को दार्जलिंग जिले मुख्यालय सिलिगुड़ी के पास नक्सलबाड़ी के बेंगाई जोत गांव में पुलिस ने किसानों की भीड़ पर गोली चलाई। इसमें 11 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। शासन की कार्रवाई के बाद दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी और आसपास के इलाकों में फैल गया। हजारों किसानों ने जमीन कब्जाई, जमींदारों को मारकर या भागाकर उनकी संपत्ति जब्त की। आगे चलकर नक्सलबाड़ी का यह सशस्त्र किसान आंदोलन देश का सबसे बड़ा आतंरिक विद्रोह 'नक्सलवाद' बन गया। जो एक समय देश के 200 से अधिक जिलों में फैल हुआ था और रेड कोरिडर बन गया। जिसे खत्म करने की केंद्र की मोदी सरकार ने डेडलाइन मार्च 2026 रखी है।