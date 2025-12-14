‘बदनाम हो गई हूं, शादी नहीं की तो तुम्हें बर्बाद कर दूंगी…’ ट्रेन से धक्का देकर प्रेमी के भागने पर घायल प्रेमिका हुई आगबबूला

बिहार के भागलपुर की रहने वाली रश्मि खानू को उसके प्रेमी सीटू ने कुछ दिनों पहले चलती ट्रेन से धक्का देकर गिरा दिया। घायल रश्मि का भागलपुर के कहलगांव में इलाज जारी है। घटना को लेकर उसने मीडिया से बताया कि उसने कहा कि वह चार दिसंबर को घर पर बिना बताए अपने प्रेमी सीटू के साथ दिल्ली भाग गई थी, लेकिन दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सीटू उसे छोड़कर भीड़ में गायब हो गया। इसके बाद स्टेशन पर उसे जीआरपी के एक जवान ने रोता हुआ देखा तो मामले की पड़ताल की। इसके साथ ही, उसने घर पर भी बात कराई। इसके बाद दिल्ली में मौजूद परिजन उसे लेने आए। इसी दौरान सीटू भी GRP थाने पहुंचा। उसने बॉन्ड भी भरकर दिया कि वह आगे उसे कभी नहीं छोड़ेगा।