‘बदनाम हो गई हूं, शादी नहीं की तो तुम्हें बर्बाद कर दूंगी…’ ट्रेन से धक्का देकर प्रेमी के भागने पर घायल प्रेमिका हुई आगबबूला

प्रतिकात्मक तस्वीर
बिहार के भागलपुर की रहने वाली रश्मि खानू को उसके प्रेमी सीटू ने कुछ दिनों पहले चलती ट्रेन से धक्का देकर गिरा दिया। घायल रश्मि का भागलपुर के कहलगांव में इलाज जारी है। घटना को लेकर उसने मीडिया से बताया कि उसने कहा कि वह चार दिसंबर को घर पर बिना बताए अपने प्रेमी सीटू के साथ दिल्ली भाग गई थी, लेकिन दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सीटू उसे छोड़कर भीड़ में गायब हो गया। इसके बाद स्टेशन पर उसे जीआरपी के एक जवान ने रोता हुआ देखा तो मामले की पड़ताल की। इसके साथ ही, उसने घर पर भी बात कराई। इसके बाद दिल्ली में मौजूद परिजन उसे लेने आए। इसी दौरान सीटू भी GRP थाने पहुंचा। उसने बॉन्ड भी भरकर दिया कि वह आगे उसे कभी नहीं छोड़ेगा।
रश्मि ने कहा कि 12 दिसंबर को जब वह दिल्ली से अपनी मां और प्रेमी सीटू के साथ लौट रही थी। उसी दौरान भागलुपर के सबौर रेलवे स्टेशन के पास मोबाइल को लेकर हम दोनों के बीच विवाद हुआ। युवती ने कहा कि सीटू ने मुझे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया और खुद भी कूद गया। जब मैं गिरी तो बेहोश हो गई थी, आंख खुली तो अस्पताल में थी। मुझे पता चला कि सीटू मुझे धक्का देकर फरार हो गया है।
19 वर्षीय रश्मि ने कहा कि हमारा दो साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। सीटू दिल्ली में रहकर मजदूरी करता था। परिवार वालों ने उसके साथ संबंध रखने से मना भी किया था। रश्मि ने कहा कहा कि मैं उससे अभी भी प्यार करती हूं, अभी भी उसका इंतजार कर रही हूं, अगर वो आ जाएगा तो मैं उसे अपना लूंगी। लेकिन अगर उसने मुझे धोखा दिया तो उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। हम दोनों का दो साल पुराना प्यार है। तीन महीने पहले ही उसने मुझसे शादी का वादा किया था, फिर 4 दिसंबर को मुझे घर से भगाकर अपने साथ दिल्ली ले गया। मेरी तो बदनामी हो गई। अगर सीटू ने मुझसे शादी नहीं की तो उसे बर्बाद कर दूंगी।
