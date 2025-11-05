Money Heist से प्रेरित होकर 150 करोड़ की ठगी, पुलिस ने गिरोह का किया खुलासा; चीन से भी है कनेक्शन

दिल्ली पुलिस ने वेब सीरीज मनी हाइस्ट से प्रेरित होकर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। गैंग पर 150 करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप है। गिरोह के सदस्यों ने वेब सीराज के किरदारों पर अपना नाम रखा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस गैंग का राष्ट्रीय राजधानी में 23 करोड़ रुपये के डिजिटल अरेस्ट में हाथ था।