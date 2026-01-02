तमिलनाडु कांग्रेस में भूचाल: सांसद ज्योतिमणि ने खोला मोर्चा, पार्टी को बताया ‘विनाश की राह’ पर

पोस्ट में ज्योतिमणि ने कहा कि TNCC में बेकाबू आंतरिक समस्याएं निराशाजनक हैं। वैचारिक राजनीति और जन मुद्दों को छोड़कर सिर्फ हिसाब-किताब व हेरफेर में लगे रहने से पार्टी विनाश की ओर जा रही है। उन्होंने TNCC को राहुल गांधी की 'निस्वार्थ, सैद्धांतिक और निडर राजनीति' के बिल्कुल उलट रास्ते पर चलने वाला बताया और कहा कि उनकी मेहनत व बलिदान को धोखा नहीं दे सकते। तमिलनाडु में कांग्रेस का सम्मान कामराज की परंपरा और नेहरू-गांधी परिवार के बलिदानों से मिला है।