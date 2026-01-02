तमिलनाडु कांग्रेस में भूचाल: सांसद ज्योतिमणि ने खोला मोर्चा, पार्टी को बताया ‘विनाश की राह’ पर

सांसद एस. ज्योतिमणि
Tamil Nadu Congress: कांग्रेस की तमिलनाडु इकाई में चल रहा आंतरिक कलह अब पूरी तरह खुलकर सामने आ गया है। करूर लोकसभा सीट से सांसद एस. ज्योतिमणि ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर लंबी पोस्ट लिखकर पार्टी नेतृत्व और कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने TNCC को राहुल गांधी की निस्वार्थ राजनीति के विपरीत रास्ते पर चलने वाला बताया और चेतावनी दी कि कुछ लोगों के स्वार्थ से पार्टी धीरे-धीरे विनाश की ओर बढ़ रही है।
ज्योतिमणि ने लिखा कि कोई राजनीतिक दल अपने सांसद को चुनाव आयोग में पोलिंग बूथ एजेंट्स की लिस्ट जमा करने से नहीं रोकता, लेकिन कांग्रेस में ऐसा हो रहा है। उन्होंने TNCC में चल रही घटनाओं को 'चिंताजनक' करार दिया और कहा कि नीतिगत रुख कमजोर करने की कोशिशें परेशान करने वाली हैं। पार्टी हर दिन गलत कारणों से सुर्खियां बटोर रही है, जबकि जनता के मुद्दों से कोई वास्ता नहीं।
सांसद ने तमिलनाडु को अलगाववादी, सांप्रदायिक और हिंसक ताकतों से अभूतपूर्व खतरे का सामना करने वाला बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि एक गुट सत्ता हथियाने के इंतजार में लोगों की भावनाएं भड़का रहा है और कामराजर व पेरियार जैसे नेताओं द्वारा स्थापित सामाजिक न्याय, आत्म-सम्मान व जन-केंद्रित राजनीति को खत्म करना चाहता है। ज्योतिमणि ने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस इस बड़ी जिम्मेदारी को समझ रही है?
पोस्ट में ज्योतिमणि ने कहा कि TNCC में बेकाबू आंतरिक समस्याएं निराशाजनक हैं। वैचारिक राजनीति और जन मुद्दों को छोड़कर सिर्फ हिसाब-किताब व हेरफेर में लगे रहने से पार्टी विनाश की ओर जा रही है। उन्होंने TNCC को राहुल गांधी की 'निस्वार्थ, सैद्धांतिक और निडर राजनीति' के बिल्कुल उलट रास्ते पर चलने वाला बताया और कहा कि उनकी मेहनत व बलिदान को धोखा नहीं दे सकते। तमिलनाडु में कांग्रेस का सम्मान कामराज की परंपरा और नेहरू-गांधी परिवार के बलिदानों से मिला है।
यह बयान 2026 विधानसभा चुनावों से पहले आया है, जब कांग्रेस DMK गठबंधन में ज्यादा सीटें व सत्ता हिस्सेदारी मांग रही है। हालिया कर्ज विवाद और गठबंधन तनाव के बीच ज्योतिमणि की पोस्ट ने पार्टी में गुटबाजी को उजागर कर दिया। कार्यकर्ताओं ने इसे सच्चाई की आवाज बताया, जबकि नेतृत्व ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह विवाद कांग्रेस की चुनावी तैयारी को कमजोर कर सकता है।
