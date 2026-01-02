हर परिवार को मिलेगा ₹10 लाख तक फ्री इलाज, जानें कैसे बनेगा कार्ड

Mukhyamantri Sehat Yojana: पंजाब सरकार ने नए साल की शुरुआत में बड़ा तोहफा दिया है। 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' (MMSY) के तहत राज्य के हर परिवार को सालाना ₹10 लाख तक का कैशलेस और मुफ्त इलाज मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि योजना का औपचारिक शुभारंभ 15 जनवरी को मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल करेंगे।