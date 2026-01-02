2 जनवरी 2026,

हर परिवार को मिलेगा ₹10 लाख तक फ्री इलाज, जानें कैसे बनेगा कार्ड

पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त कैशलेस चिकित्सा उपचार मिलेगा। उन्होंने कहा कि 'मुखमंत्री सेहत योजना' 15 जनवरी से शुरू होगी।

चंडीगढ़ पंजाब

image

Shaitan Prajapat

Jan 02, 2026

free cashless treatment

₹10 लाख तक फ्री इलाज

Mukhyamantri Sehat Yojana: पंजाब सरकार ने नए साल की शुरुआत में बड़ा तोहफा दिया है। 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' (MMSY) के तहत राज्य के हर परिवार को सालाना ₹10 लाख तक का कैशलेस और मुफ्त इलाज मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि योजना का औपचारिक शुभारंभ 15 जनवरी को मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल करेंगे।

योजना की मुख्य विशेषताएं

यह योजना राज्य की 100% आबादी को कवर करेगी, जिसमें करीब 65 लाख परिवार शामिल हैं। कोई आय सीमा या अपवर्जन नहीं है – सरकारी कर्मचारी, पेंशनर सहित सभी पंजाब निवासी पात्र हैं। पहले की योजना में कवरेज ₹5 लाख था, अब इसे दोगुना कर ₹10 लाख किया गया है। योजना कैशलेस और पेपरलेस होगी, जिससे शहरी-ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जेब से खर्च कम होगा।

कवरेज और अस्पताल नेटवर्क

योजना में करीब 2,200 चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हैं, जैसे अस्पताल में भर्ती, सर्जरी, आईसीयू केयर, डायग्नोस्टिक्स, दवाएं और भर्ती से पहले-बाद के खर्च। लाभार्थी 824 एम्पैनल्ड अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे, जिनमें 212 सरकारी, 8 केंद्र सरकार के और 600 से ज्यादा निजी अस्पताल शामिल हैं। आगे अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

कार्ड कैसे बनेगा?

पात्रता के लिए आधार कार्ड और वोटर आईडी जरूरी है। नामांकन के लिए 9,000 से अधिक शिविर लगाए जाएंगे। कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) के जरिए आसानी से रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद लाभार्थियों को समर्पित MMSY स्वास्थ्य कार्ड मिलेगा। प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए जल्द हेल्पलाइन शुरू की जाएगी।

इंश्योरेंस समझौता

योजना के क्रियान्वयन के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ MoU साइन किया गया। कंपनी प्रति परिवार ₹1 लाख तक का कवर देगी, जबकि ₹1 लाख से ₹10 लाख तक का खर्च राज्य स्वास्थ्य एजेंसी वहन करेगी। कंपनी का चयन तमिलनाडु जैसी अन्य योजनाओं के सफल ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हुआ।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे यूनिवर्सल हेल्थकेयर की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति लाएगी और पंजाब को देश का पहला ऐसा राज्य बनाएगी जहां हर परिवार को इतना बड़ा कैशलेस कवर मिलेगा।

Published on:

02 Jan 2026 09:19 pm

Hindi News / National News / हर परिवार को मिलेगा ₹10 लाख तक फ्री इलाज, जानें कैसे बनेगा कार्ड

