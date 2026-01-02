केरल में हो गई पोलिटिकल ब्लंडर: BJP के ‘जन्मभूमि’ में छपा मुस्लिम लीग का संपादकीय

विपक्षी दलों ने इस गलती को मौका बनाकर BJP और IUML की कथित निकटता पर तंज कसे। CPI(M) नेता एमवी जयराजन ने कहा कि यह घटना दोनों की 'सत्ता के लिए निकटता' को उजागर करती है और इसे 'चंद्रभूमि' नाम दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रेस सचिव पीएम मनोज ने फेसबुक पोस्ट में व्यंग्य किया कि चंद्रिका के पेज में BJP पर एक भी लाइन नहीं थी, जो 'स्वाभाविक' है। IUML समर्थकों ने सोशल मीडिया पर जवाब दिया कि लेख 'वंदे मातरम और संघ परिवार' सीरीज का हिस्सा था।