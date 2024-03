महिला दिवस के लिए क्यों चुनी 8 मार्च की तारीख



अमेरिका (US) में काम करने वाली महिलाओं ने 8 मार्च को अपने अधिकारों को लेकर आंदोलन शुरू किया था। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस वास्‍तव में एक मजदूर आंदोलन की उपज है। इसकी शुरुआत साल 1908 में हुई थी। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर (New York) में 15 हजार महिलाएं अपने हक के लिए सड़कों पर उतरी थीं। इन महिलाओं की मेन मांगे थी- नौकरी के घंटे कम करना, काम के हिसाब से वेतन देना और साथ ही मतदान का अधिकार। महिलाओं के इस विरोध प्रदर्शन के एक साल बाद US की सोशलिस्ट पार्टी ने पहले राष्ट्रीय महिला दिवस (National Women's Day) को मनाने की घोषणा की थी। बाद में 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (International Women's Day) को मान्यता दे दी।तब से 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट किया जाने लगा।