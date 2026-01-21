वेनेजुएला का कच्चा तेल प्रोसेस करेगा भारत, IOCL के चेयरमेन ने कह दी बड़ी बात, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

ए एस साहनी ने कहा कि स्थिर वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें और भारत की मजबूत आर्थिक विकास तेल उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए एक अच्छा माहौल बना रही है। उन्होंने कहा कि कंपनी का लंबे समय तक क्लीन एनर्जी पर फोकस रहेगा। सहनी ने कहा कि भारत बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हर कोई भारत के साथ बिजनेस करने में दिलचस्पी रखता है।