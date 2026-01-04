4 जनवरी 2026,

US attack on Venezuela: ट्रंप का अगला टारगेट है कौन सा देश? क्यूबा, कोलंबिया या ईरान… दे दी चेतावनी

US attack on Venezuela: वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अब अमेरिका के गिरफ्त में हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद ट्रंप के टारगेट पर कौन सा देश है, जानिए...

Pushpankar Piyush

Jan 04, 2026

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो- IANS)

US attack on Venezuela:वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लेने के बाद ट्रंप का जोश सातवें आसमान पर है। उन्होंने यह भी कहा है कि अभी कुछ समय के लिए वेनेजुएला का शासन अमेरिका द्वारा चलाया जाएगा। उसके बड़े तेल भंडार का इस्तेमाल करेगा। ट्रंप ने कहा कि वह अपने कैबिनेट से लोगों को चुन रहे हैं, जो वेनेजुएला में इंचार्ज होंगे। उन्होंने कहा कि हमारी बहुत बड़ी यूनाइटेड स्टेट्स की तेल कंपनियां अरबों डॉलर खर्च करेंगी। वेनेजुएला के खराब हो चुके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगी। जहां हम बड़ी मात्रा में तेल बेचेंगे।

इन देशों को ट्रंप की सीधी धमकी

इसके साथ ही, डोनाल्ड ट्रंप ने लैटिन अमेरिकी देश और ईरान को सीधी चुनौती दे दी है। उन्होंने लैटिन अमेरिकी देशों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ये देश भी नहीं सुधरे तो इनके साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाएगा। अमेरिका ने लैटिन अमेरिकी देशों पर ड्रग्स बनाने और कार्टेल को पनाह देने का भी आरोप लगाया है।

क्यूबा नाकाम देश, कोलंबिया और मेक्सिको पर भी हमला

अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यूब पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्यूबा एक नाकाम देश है। पड़ोसी देश मेक्सिको का जिक्र करते हुए अमेरिका ने कहा कि वहां ड्रग कार्टेल का शासन चल रहा है। ऐसे में हमें वहां भी कुछ करना होगा। ट्रंप ने कोलंबिया पर भी हमला बोला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो पर कोकीन बनाने का आरोप लगाया है।

ईरान को भी दी थी धमकी

वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ दिनों पहले ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने ईरान में इस्लामिक रीजिम के खिलाफ चल प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाता है और उन्हें बेरहमी से मारता है, जो कि उनकी आदत है, तो अमेरिका उनको (प्रदर्शनकारियों को) बचाने के लिए आएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के 'शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों' की मदद के लिए 'पूरी तरह तैयार' है।

