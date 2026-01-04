US attack on Venezuela: ट्रंप का अगला टारगेट है कौन सा देश? क्यूबा, कोलंबिया या ईरान… दे दी चेतावनी

US attack on Venezuela:वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लेने के बाद ट्रंप का जोश सातवें आसमान पर है। उन्होंने यह भी कहा है कि अभी कुछ समय के लिए वेनेजुएला का शासन अमेरिका द्वारा चलाया जाएगा। उसके बड़े तेल भंडार का इस्तेमाल करेगा। ट्रंप ने कहा कि वह अपने कैबिनेट से लोगों को चुन रहे हैं, जो वेनेजुएला में इंचार्ज होंगे। उन्होंने कहा कि हमारी बहुत बड़ी यूनाइटेड स्टेट्स की तेल कंपनियां अरबों डॉलर खर्च करेंगी। वेनेजुएला के खराब हो चुके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगी। जहां हम बड़ी मात्रा में तेल बेचेंगे।