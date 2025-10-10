Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

IPS पूरन कुमार आत्महत्या मामला: जांच के लिए 6 सदस्यीय SIT का गठन, ये अफसर करेगा लीड

IPS Y Puran Kumar Death Mystery: हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार के सुसाइड मामले में विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया है। टीम का नेतृत्व चंडीगढ़ के आईजी पुष्पेंद्र कुमार करेंगे।

2 min read

चण्डीगढ़ हरियाणा

image

Shaitan Prajapat

Oct 10, 2025

IPS Y Puran Kumar Death Mystery

IPS पूरन कुमार आत्महत्या मामला (Photo-IANS)

IPS Suicide Case: हरियाणा के IPS अधिकारी वाई. पूरन कुमार के सुसाइड मामले में पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया गया है। इस जांच टीम को चंडीगढ़ के आईजी पुष्पेंद्र कुमार लीड करने जा रहे है। इस टीम में उनके अलावा पांच आईपीएस और सीपीएस अधिकारियों भी शामिल है। इस एसआईटी में शामिल अन्य सदस्यों में चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप सिंह, एसपी सिटी केएम प्रियंका, डीएसपी (ट्रैफिक) चरणजीत सिंह विर्क, एसडीपीओ (साउथ) गुरजीत कौर और एसएचओ (पश्चिम) जयवीर सिंह राणा को शामिल किया गया है। चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सागर प्रीत ने शुक्रवार को एसआईटी गठन के संबंध में आदेश जारी किया है।

इन धाराओं में दर्ज किया गया केस

डीजीपी सागर प्रीत ने अपने आदेश में कहा कि एफआईआर संख्या 156/2025, धारा 108/3(5) बीएनएस और 3(1)(आर) एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम, 2013 के तहत पुलिस स्टेशन सेक्टर-11 (पश्चिम), चंडीगढ़ में आरोपों की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए आईजीपी, चंडीगढ़ की देखरेख में मामले की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच करने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का तत्काल प्रभाव से गठन किया जाता है।

सभी पहलुओं की समयबद्ध तरीके से होगी जांच

आदेश के अनुसार, एसआईटी मामले में सभी पहलुओं की समयबद्ध तरीके से जांच करेगी, जिसमें साक्ष्य जुटाना, गवाहों से पूछताछ, विशेषज्ञों की राय और कानूनी सलाह जैसे विषय शामिल हैं। जांच पूरी होने पर एसआईटी अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगी। आदेश में यह भी बताया गया है कि एसआईटी जरूरत के अनुसार अन्य अधिकारियों और विशेषज्ञों को भी शामिल कर सकती है।

चंडीगढ़ आवास पर मृतक मिले थे वाई पूरन कुमार

आपको बता दें कि 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) वाई पूरन कुमार चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर मृत पाए गए थे। चंडीगढ़ पुलिस ने बताया कि उन्होंने अपनी सर्विस पिस्टल से खुद को गोली मारी ली थी। इसके बाद मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। जान देने से पहले आईपीएस अधिकारी ने 9 पन्नों का एक 'सुसाइड नोट' लिखा था। इसमें 15 सेवारत और पूर्व अधिकारियों के नाम हैं।

सुसाइड नोट के आधार पर नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर

मामले को गंभीरता से लेते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने उनके 'सुसाइड नोट' में नामजद लोगों के खिलाफ सेक्टर 11 पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की। इस मामले पर राजनीति भी जारी है। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि भाजपा सरकार के तहत किसे न्याय मिलेगा। एक अधिकारी, जिसने बार-बार न्याय मांगा, लेकिन उसे इनकार कर दिया गया। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के सांसद मालविंदर सिंह कंग चंडीगढ़ में परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह मौत अपने आप में कई सवाल खड़े करती है।

ये भी पढ़ें

हिमाचल BJP प्रदेश अध्यक्ष का भाई रेप केस में गिरफ्तार, इलाज के बहाने दुष्कर्म का आरोप
राष्ट्रीय
SP Solan Gaurav Singh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Oct 2025 07:29 pm

Hindi News / National News / IPS पूरन कुमार आत्महत्या मामला: जांच के लिए 6 सदस्यीय SIT का गठन, ये अफसर करेगा लीड

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

कौन हैं IAS छवि रंजन जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, दो साल बाद जेल से आएंगे बाहर, सेना की जमीन बेचने का आरोप

IAS officer Chhavi Ranjan
राष्ट्रीय

सीजेआई गवई को ऐसा नहीं करना चाहिए था- जूता फेंके जाने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की राय

What is the category of BR Gavai?, Who is the 52th CJI of India?, Who was the first Dalit Chief Justice of India?, What was the Judgement of BR Gavai?, BR Gavai Caste, Justice BR Gavai BJP, BR Gavai full name, BR Gavai religion, RS Gavai, BR Gavai mother, BR Gavai retirement Date, B r gavai news,
राष्ट्रीय

हिमाचल BJP प्रदेश अध्यक्ष का भाई रेप केस में गिरफ्तार, इलाज के बहाने दुष्कर्म का आरोप

SP Solan Gaurav Singh
राष्ट्रीय

दलितों-आदिवासियों के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर खरगे का BJP और RSS पर तीखा हमला, कहा- यह संविधान के लिए खतरा

Mallikarjun Kharge
राष्ट्रीय

Cough Syrup से बच्चों की मौत: Supreme Court ने कहा, अखबार पढ़कर कर देते हैं PIL दाखिल, सीबीआई जांच की मांग ठुकराई

warning children under four years of age not to be given dextromethorphan cough syrup
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.