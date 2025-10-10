IPS पूरन कुमार आत्महत्या मामला: जांच के लिए 6 सदस्यीय SIT का गठन, ये अफसर करेगा लीड

IPS Suicide Case: हरियाणा के IPS अधिकारी वाई. पूरन कुमार के सुसाइड मामले में पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया गया है। इस जांच टीम को चंडीगढ़ के आईजी पुष्पेंद्र कुमार लीड करने जा रहे है। इस टीम में उनके अलावा पांच आईपीएस और सीपीएस अधिकारियों भी शामिल है। इस एसआईटी में शामिल अन्य सदस्यों में चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप सिंह, एसपी सिटी केएम प्रियंका, डीएसपी (ट्रैफिक) चरणजीत सिंह विर्क, एसडीपीओ (साउथ) गुरजीत कौर और एसएचओ (पश्चिम) जयवीर सिंह राणा को शामिल किया गया है। चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सागर प्रीत ने शुक्रवार को एसआईटी गठन के संबंध में आदेश जारी किया है।