यरूशलम स्थित अल-अक्सा मस्जिद के करीब गिरी ईरानी मिसाइल, 60 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं पढ़ा गया नवाज



इस घटना पर इजरायल की तरफ से कहा गया कि मिसाइल का असर टेंपल माउंट के पास महसूस किया गया। यह वही इलाका है जो दुनिया के तीन बड़े धर्मों इस्लाम, ईसाई और यहूदी के लिए बेहद पवित्र माना जाता है। ऐसे में इस तरह की घटना ने धार्मिक संवेदनाओं को भी झकझोर दिया है। इजरायली विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर इस हमले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे ईरान के ‘धार्मिक शासन’ का असली चेहरा बताया। वहीं, इजरायली सेना का कहना है कि यह हमला बिना किसी भेदभाव के किया गया, जिसमें नागरिक इलाकों और धार्मिक स्थलों की भी परवाह नहीं की गई।