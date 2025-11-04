Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

महाराष्ट्र के इस्लामपुर का नाम हुआ ईश्वरपुर, केंद्र ने दी मंजूरी

महाराष्ट्र के इस्लामपुर को अब ईश्वरपुर के नाम से जाना जाएगा। इसको लेकर केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Ashib Khan

Nov 04, 2025

इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया

इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया (Photo-X @@gemsofbabus)

महाराष्ट्र के सांगली जिले के इस्लामपुर का नाम बदलकर अब ईश्वरपुर हो गया है। केंद्र सरकार ने इस बदलाव को मंजूरी दे दी है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 3 नवंबर को जारी एक राजपत्र अधिसूचना के मुताबिक गृह मंत्रालय ने उसी दिन जारी एक पत्र के माध्यम से नाम बदलने के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। 

मंत्री ने केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद

इस्लामपुर का नाम बदलने की मंजूरी मिलने के बाद मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने इस फैसले को लोगों की भावनाओं का सम्मान करने वाला बताया। 

मंत्री बावनकुले ने कहा कि लंबे समय से स्थानीय लोगों की मांग आ रही थी, जिसे उनके प्रतिनिधियों ने विधानसभा में बार-बार उठाया। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया था और अब गृह मंत्रालय ने जनभावनाओं का सम्मान करते हुए इसे मंजूरी दे दी है।

किसने उठाई थी मांग

बता दें कि इस्लामपुर का नाम बदलने की मांग संभाजी भिड़े के नेतृत्व वाले हिंदूवादी संगठन ने उठाई थी। इस समूह ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर नाम बदलने की मांग की थी। भिड़े के समर्थकों ने चेतावनी दी थी कि जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती, वे अपना अभियान वापस नहीं लेंगे।

वहीं स्थानीय निकायों द्वारा इस्लामपुर का नाम बदलने को लेकर कई प्रस्ताव पारित किए गए थे जिनमें राज्य सरकार से इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को अनुमोदन के लिए भेजने का आग्रह किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद, राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के प्राधिकार के तहत राजपत्र अधिसूचना जारी कर नाम परिवर्तन को आधिकारिक बना दिया।

पहले भी कई जगहों के बदले जा चुके हैं नाम

बता दें कि महाराष्ट्र में जगहों का नाम बदलने का यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई स्थानों के नाम बदले जा चुके हैं। दरअसल, औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानबाद का धाराशिव रखा गया था। इसके अलावा अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर कर दिया गया। 

ये भी पढ़ें

Bengal SIR: कोलकाता में एसआईआर के खिलाफ CM ममता ने निकाली रैली, चुनाव आयोग से पूछे ये सवाल
राष्ट्रीय
SIR के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी ने निकाली रैली

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

04 Nov 2025 09:48 pm

Hindi News / National News / महाराष्ट्र के इस्लामपुर का नाम हुआ ईश्वरपुर, केंद्र ने दी मंजूरी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेज प्रताप यादव ने अक्षरा सिंह के सामने बताया जयचंद का नाम, कहा- हम दोनों भाइयों के बीच इसने ही कराई लड़ाई

बिहार चुनाव 2025 तेज प्रताप यादव के साथ अक्षरा सिंह
पटना

Bihar Election 2025: चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मैदान से हटे मुकेश सहनी के भाई, बड़ी वजह आई सामने

चुनावी मैदान से हटे मुकेश सहनी के भाई
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: वोटर आइडी भूल गये, फिर आप इन 12 वैध डाक्यूमेंट्स दिखा कर सकते हैं मतदान

पटना

गया में 35 साल से प्रेमयुग, 36 के आंकड़े पर पीके के धीरेंद्र

Bihar Election 2025
राष्ट्रीय

आधी आबादी लिखेगी चुनावी फैसले की पूरी इबारत, नीतीश और तेजस्वी को महिला वोटरों पर भरोसा

पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोटिंग होगी
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.