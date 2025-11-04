महाराष्ट्र के इस्लामपुर का नाम हुआ ईश्वरपुर, केंद्र ने दी मंजूरी

वहीं स्थानीय निकायों द्वारा इस्लामपुर का नाम बदलने को लेकर कई प्रस्ताव पारित किए गए थे जिनमें राज्य सरकार से इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को अनुमोदन के लिए भेजने का आग्रह किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद, राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के प्राधिकार के तहत राजपत्र अधिसूचना जारी कर नाम परिवर्तन को आधिकारिक बना दिया।