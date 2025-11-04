Bengal SIR: कोलकाता में एसआईआर के खिलाफ CM ममता ने निकाली रैली, चुनाव आयोग से पूछे ये सवाल

SIR के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी ने निकाली रैली (Photo-IANS)
Mamata Banerjee Protest Rally: बंगाल में एसआईआर पर सीएम ममता बनर्जी का रवैया सामने आ गया है। मंगलवार को SIR के विरोध में सीएम ममता बनर्जी ने एक रैली निकाली। उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ममता ने मोदी सरकार और EC द्वारा की गई चुपचाप अदृश्य हेराफेरी करार दिया है। इस रैली में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी भी मौजूद थे।
TMC ने दावा किया कि बंगाल में एसआईआर के डर से सात लोगों की मौत हो गई। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी सरकार, यदि ये लिस्ट झूठी है तो आपकी सरकार भी झूठी है, आपका पद भी झूठा है। हर साल उन्हें कुछ न कुछ करना पड़ता है। एक बार वो आए और नोटबंदी की... मैं पहली थी जिसने इसका विरोध किया। आज हमें बताइए, क्या आप काला धन वापस लाए? किसका काला धन वापस आया?
रैली को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से सवाल किए। उन्होंने कहा कि EC को बताना चाहिए कि बिहार मेंं एसआईआर के बाद कितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी पाए गए। उन्होंने कहा- अगर बंगाल में एक भी योग्य मतदाता को मतदाता सूची से हटा दिया जाता है, तो टीएमसी भाजपा सरकार के पतन को सुनिश्चित करेगी।
टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने बंगाल में एसआईआर के डर से 7 दिनों में सात लोगों ने अपनी जान दे दी। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए बताया कि मैं लोगों से एसआईआर के कारण 7 बंगाली मतदाताओं की मौत के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर उतरने के लिए तैयार रहने को कहता हूं। अभिषेक बनर्जी ने कहा- प्रधानमंत्री मोदी अपनी मनमानी और मनमर्जी के अनुसार आम लोगों पर अपनी शर्तें थोप रहे हैं - चाहे वह नोटबंदी हो या नागरिकता के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करना हो।
अभिषेक बनर्जी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा- मैंने आपसे आने वाले दिनों में दिल्ली में बड़े विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार रहने को कहा था। सभी इस विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। अगला 2026 का चुनाव (पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव) जीतने और ममता बनर्जी को चौथी बार सीएम चुनने की लड़ाई नहीं है, बल्कि अगला चुनाव भाजपा को शून्य सीटों पर लाने के लिए है।
