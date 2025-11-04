Bengal SIR: कोलकाता में एसआईआर के खिलाफ CM ममता ने निकाली रैली, चुनाव आयोग से पूछे ये सवाल

टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने बंगाल में एसआईआर के डर से 7 दिनों में सात लोगों ने अपनी जान दे दी। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए बताया कि मैं लोगों से एसआईआर के कारण 7 बंगाली मतदाताओं की मौत के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर उतरने के लिए तैयार रहने को कहता हूं। अभिषेक बनर्जी ने कहा- प्रधानमंत्री मोदी अपनी मनमानी और मनमर्जी के अनुसार आम लोगों पर अपनी शर्तें थोप रहे हैं - चाहे वह नोटबंदी हो या नागरिकता के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करना हो।