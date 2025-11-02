SIR Row: बंगाल में SIR के डर से तीन लोगों ने की आत्महत्या, TMC ने किया दावा

पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। प्रदेश में 27 अक्टूबर से अब तक 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि ये तीनों लोग बांग्लादेश से आए हिंदू थे। इसके बाद टीएमसी और बीजेपी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। टीएमसी ने दावा किया कि इन लोगों ने SIR के कारण यह आत्मघाती कदम उठाया है।