इजरायल ने हमास के टॉप कमांडर को किया ढेर, 7 अक्टूबर हमले का था मास्टरमाइंड, देखें हमले का Video

Israel Killed Hamas Commander: इजरायली सेना ने हमास के टॉप कमांडर को मारने का दावा किया है। IDF ने कहा कि 13 दिसंबर को गाजा में एक टार्गेटेड ऑपरेशन के दौरान उसने हमास के सीनियर कमांडर राद साद को ढेर कर दिया है। IDF ने कहा कि राद साद 7 अक्टूबर के भीषण हमले की प्लानिंग करने वाले ग्रुप का सदस्य था। इसके साथ ही वह हमास के सैन्य विंग में हथियार उत्पादन मुख्यालय का प्रमुख था।