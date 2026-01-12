भारत ने स्पेस में भेजे थे 15 सैटेलाइट्स, रास्ते से भटक गया रॉकेट, अचानक क्या हुई गड़बड़ी? ISRO ने बताया

नारायणन ने कहा- आज, हमने PSLV C62 / EOS - N1 मिशन का प्रयास किया है। PSLV व्हीकल चार स्टेज वाला व्हीकल है जिसमें दो सॉलिड स्टेज और दो लिक्विड स्टेज हैं। तीसरे स्टेज के आखिर में व्हीकल का परफॉर्मेंस उम्मीद के मुताबिक था। लेकिन हम उस व्हीकल में अब गड़बड़ी देख रहे हैं। व्हीकल के फ्लाइट पाथ में एक बदलाव देखा जा रहा है। हम डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं और जल्द से जल्द और जानकारी देंगे।