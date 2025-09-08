पेंशन के बाद अब जगदीप धनखड़ ने कर दी एक और मांग, मंत्रालय को लिखा पत्र

धनखड़ राजस्थान के किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से 1993-1998 तक कांग्रेस के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। इस्तीफे के बाद उन्होंने पूर्व विधायक के रूप में पेंशन के लिए आवेदन किया था, जो बीते दिनों राजस्थान विधानसभा से मंजूर हो गया। उन्हें प्रति माह लगभग 42 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी, जिसमें 70 वर्ष से अधिक आयु के लिए 20 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ शामिल है। मूल पेंशन एक कार्यकाल के लिए 35 हजार रुपये है, लेकिन उम्र के आधार पर वृद्धि होती है।