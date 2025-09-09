उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने पर सीपी राधाकृष्णन को लेकर जगदीप धनखड़ ने दी प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, अपने विशिष्ट सार्वजनिक जीवन में, उन्होंने विनम्रता, सत्यनिष्ठा और सेवा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। उनका विशाल अनुभव, संवैधानिक एवं विधायी मामलों का गहन ज्ञान और जनता के साथ अटूट जुड़ाव उनकी नई भूमिका को और समृद्ध करेगा। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में राज्यसभा नई ऊंचाइयों को छुएगी और हमारी संसदीय परंपराएं और सुदृढ़ होंगी। उनके सफल और प्रभावशाली कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं। सिंह ने राधाकृष्णन के नेतृत्व से राज्यसभा की मजबूती पर भरोसा जताया।