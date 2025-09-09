उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने पर सीपी राधाकृष्णन को लेकर जगदीप धनखड़ ने दी प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?

Jagdeep Dhankhar Reacted to CP Radhakrishnan: एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 9 सितंबर 2025 को देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया। उन्होंने 452 प्रथम पसंद के मत प्राप्त कर विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस बी सुधर्शन रेड्डी को 300 मतों से हराया। यह चुनाव पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफे के बाद कराया गया। राधाकृष्णन, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, तमिलनाडु से तीसरे उपराष्ट्रपति बनेंगे। उनकी जीत एनडीए की मजबूत एकजुटता को दर्शाती है।
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीपी राधाकृष्णन की जीत पर हार्दिक बधाई दी। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा, सीपी राधाकृष्णन को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर हार्दिक बधाई। भारत, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और मानवता का छठा भाग अपने में समेटे हुए है, उस देश के एक अत्यंत प्रतिष्ठित पद पर आपका चयन अत्यंत गौरवपूर्ण है।
धनखड़ ने आगे कहा कि राधाकृष्णन का इस गरिमामयी पद पर आसीन होना राष्ट्र के प्रतिनिधियों की ओर से व्यक्त विश्वास और भरोसे का प्रतीक है। उन्होंने राधाकृष्णन के सार्वजनिक जीवन में व्यापक अनुभव की सराहना करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में यह पद निश्चित रूप से और अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा।
धनखड़ ने कहा, इस महत्वपूर्ण अवसर पर, मैं आपके सफल कार्यकाल और हमारे महान राष्ट्र की सेवा हेतु अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह धनखड़ का इस्तीफे के बाद पहला सार्वजनिक संदेश है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर पोस्ट कर राधाकृष्णन को बधाई दी। उन्होंने लिखा, सी.पी. राधाकृष्णन को भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई! सार्वजनिक जीवन में आपके दशकों के समृद्ध अनुभव राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मैं आपको एक सफल और प्रभावशाली कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देती हूं। राष्ट्रपति ने राधाकृष्णन के अनुभव को राष्ट्रीय विकास के लिए उपयोगी बताया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर राधाकृष्णन के सामाजिक कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, थिरु सी.पी. राधाकृष्णन को 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में विजयी होने पर बधाई। उनका जीवन सदैव समाज सेवा और गरीबों व वंचितों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहा है। मुझे विश्वास है कि वे एक उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति होंगे, जो हमारे संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करेंगे और संसदीय संवाद को आगे बढ़ाएंगे। मोदी ने राधाकृष्णन को 'थिरु' संबोधन देकर दक्षिण भारतीय परंपरा का सम्मान किया।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर बधाई संदेश जारी किया। उन्होंने लिखा, मुझे पूरा विश्वास है कि समाज के निचले स्तर से उठे एक नेता के रूप में आपकी दूरदर्शिता और प्रशासन के बारे में गहन ज्ञान हाशिए पर पड़े लोगों की सेवा के लिए हमारे संसदीय लोकतंत्र में सर्वश्रेष्ठ लाने में हमारी मदद करेगा। उच्च सदन की पवित्रता के संरक्षक के रूप में आपकी यात्रा के लिए मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। शाह ने राधाकृष्णन की जमीनी नेतृत्व क्षमता पर जोर दिया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, अपने विशिष्ट सार्वजनिक जीवन में, उन्होंने विनम्रता, सत्यनिष्ठा और सेवा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। उनका विशाल अनुभव, संवैधानिक एवं विधायी मामलों का गहन ज्ञान और जनता के साथ अटूट जुड़ाव उनकी नई भूमिका को और समृद्ध करेगा। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में राज्यसभा नई ऊंचाइयों को छुएगी और हमारी संसदीय परंपराएं और सुदृढ़ होंगी। उनके सफल और प्रभावशाली कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं। सिंह ने राधाकृष्णन के नेतृत्व से राज्यसभा की मजबूती पर भरोसा जताया।
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक्स पर लिखा, सी.पी. राधाकृष्णन को भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने पर हार्दिक बधाई। उनकी दीर्घकालिक जनसेवा, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता और राष्ट्र के प्रति उनकी दूरदर्शिता निस्संदेह इस गरिमामय पद को समृद्ध बनाएगी, साथ ही देश के भीतर और वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज़ को भी मजबूत करेगी। हमारे राष्ट्र की प्रगति के प्रति इस विशिष्ट दायित्व में उन्हें ज्ञान और शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं।