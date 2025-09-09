कौन हैं सीपी राधाकृष्णन जो बने देश के नए उपराष्ट्रपति, जानें उनके बारे में 7 बड़ी बातें

CP Radhakrishnan is New Vice President: एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को मंगलवार को देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया। उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्हें 452 प्रथम पसंद के मत प्राप्त हुए, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस बी. सुधर्शन रेड्डी को 300 मत मिले। कुल 767 सांसदों ने मतदान किया, जिसमें 752 वैध और 15 अमान्य थे। यह चुनाव पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफे के बाद कराया गया। राधाकृष्णन ने 152 मतों के अंतर से जीत हासिल की, जो एनडीए की मजबूत एकजुटता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी जीत पर बधाई दी। राधाकृष्णन ने कहा कि वे लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे।