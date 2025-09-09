Vice President Election Result: उपराष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद सुदर्शन रेड्डी ने दी पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

Vice President Election Result: एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में जीत हासिल की। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। उपराष्ट्रपति चुनाव में मिली हार के बाद इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। उन्होंने नए उपराष्ट्रपति चुनाव में जीतने वाले सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी है और अपने पक्ष में मतदान करने वाले सांसदों को धन्यवाद कहा है।
विपक्ष के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा- आज, सांसदों ने भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में अपना फैसला सुना दिया है। मैं हमारे महान गणराज्य की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अटूट विश्वास के साथ इस परिणाम को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं।
उन्होंने आगे लिखा- परिणाम मेरे पक्ष में नहीं है, फिर भी जिस व्यापक उद्देश्य को हम सामूहिक रूप से आगे बढ़ाना चाहते थे, वह अभी भी कायम है। वैचारिक संघर्ष और भी ज़ोर-शोर से जारी है। मैं नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन को उनके कार्यकाल की शुरुआत के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी सीपी राधाकृष्णन को जीत की बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा- हमें उम्मीद है कि नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति संसदीय परंपराओं के सर्वोच्च मूल्यों को बनाए रखेंगे, विपक्ष के लिए समान स्थान और सम्मान सुनिश्चित करेंगे और सत्ताधारी दल के दबाव में नहीं आएँगे।
उन्होंने आगे लिखा- यह एक चुनाव से कहीं बढ़कर था; यह विचारधारा की लड़ाई थी, जिसने इस बात की पुष्टि की कि हमारे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सत्तावादी प्रवृत्तियों वाली सरकारों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- सी.पी. राधाकृष्णन को 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में विजयी होने पर बधाई। उनका जीवन सदैव समाज सेवा और गरीबों व वंचितों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहा है। मुझे विश्वास है कि वे एक उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति होंगे, जो हमारे संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करेंगे और संसदीय संवाद को आगे बढ़ाएँगे।