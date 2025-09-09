Vice President Election Result: उपराष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद सुदर्शन रेड्डी ने दी पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

Vice President Election Result: एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में जीत हासिल की। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। उपराष्ट्रपति चुनाव में मिली हार के बाद इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। उन्होंने नए उपराष्ट्रपति चुनाव में जीतने वाले सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी है और अपने पक्ष में मतदान करने वाले सांसदों को धन्यवाद कहा है।